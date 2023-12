L'opera di Banksy "Devolved Parliament" viene venduta all'asta per 12,2 milioni di dollari

In precedenza, il prezzo più alto che l'artista aveva richiesto all'asta era stato di 1.870.000 dollari per "Keep it Spotless", uno spot painting di Damien Hirst che Banksy aveva aggiornato con una cameriera d'albergo dipinta con lo spray. L'opera è stata venduta da Sotheby's New York nel 2008.

"Devolved Parliament", la tela più grande di Banksy con i suoi 13 piedi, è stata creata nel 2009 per la mostra Banksy vs. Bristol Museum e inizialmente era intitolata "Question Time". In vista della sua ricomparsa al Bristol Museum il giorno prima del 29 marzo - l'originale "Brexit Day" - l'anonimo artista l'ha ribattezzata, oltre a rielaborare alcuni dettagli del dipinto, spegnendo le lampade della Camera dei Comuni e capovolgendo una banana tenuta da uno scimpanzé.

"L'ho realizzato dieci anni fa. Il museo di Bristol l'ha appena rimesso in mostra in occasione del Brexit day", ha postato Banksy su Instagram a marzo. "Ridi ora, ma un giorno nessuno sarà al comando", ha aggiunto l'artista, un riferimento sia alle turbolenze della Brexit in corso che al suo dipinto del 2002 di una fila di scimpanzé, che indossano grembiuli con la scritta "Ridi ora, ma un giorno saremo noi a comandare".

Steve Lazarides, ex agente di Banksy, ha dichiarato in un'intervista telefonica che l'acquirente di "Devolved Parliament" deve aver visto nel dipinto qualcosa di più del valore monetario. "Deve essere qualcosa di più del semplice denaro, altrimenti perché non investirebbe in oro?". ha detto Lazarides.

In una precedente asta di Banksy da Sotheby's, nell'ottobre 2018, il famoso artista dirompente ha messo in atto un'elaborata trovata: dopo che "Girl with Red Balloon" è stato venduto per 1,4 milioni di dollari, il dipinto è stato parzialmente ridotto a nastri da un trituratore nascosto nella cornice.

L'opera è stata ribattezzata "Love is in the Bin" e la casa d'aste parla dell'incidente come della "prima volta in cui un'opera d'arte è stata creata durante una vendita dal vivo".

All'inizio di questa settimana, a Croydon, nel sud di Londra, è apparsa un'installazione di Banksy allestita come uno showroom, con il giubbotto anti-pugnalata indossato dalla superstar del grime Stormzy per il suo set da headliner di luglio al Glastonbury Festival.

Un volantino postato su Instagram di Banksy, intitolato "Gross Domestic Product", suggerisce che presto sarà aperta una vendita online. Il volantino recita: "Questo negozio è nato in seguito a un'azione legale. Una società di biglietti d'auguri sta cercando di sequestrare la custodia legale del nome Banksy all'artista, al quale è stato suggerito che il modo migliore per evitarlo è vendere la propria gamma di prodotti di marca".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com