- L'opera d'arte di Kirchner sarà esposta al Museo del Ponte in seguito all'accordo

Il Museo di Bristol a Berlino sta esponendo un'opera notevole di Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), intitolata "Erich Heckel e Otto Mueller che giocano a scacchi", nella loro ultima mostra. Dopo aver raggiunto un "accordo equo e giusto" con i discendenti del proprietario ebreo originale, Victor Wallerstein, il dipinto sarà esposto a partire dal 1° settembre nella mostra "Racconti di modernismo. Collezionisti e loro capolavori".

La scoperta del luogo del dipinto di Kirchner è stata resa possibile grazie al sostegno finanziario del governo tedesco, di Berlino, della Fondazione d'arte degli Stati e della Ernst von Siemens Art Trust, come annunciato dal museo.

Il commerciante d'arte Wallerstein lasciò per l'Italia nel 1936 per sfuggire ai nazisti. A Firenze, incontrò ulteriori persecuzioni e fu costretto a vendere le sue opere, come il dipinto di Kirchner, a causa delle politiche oppressive sia delle autorità tedesche che italiane. Fu catturato dalle SS nel luglio del 1944 e morì poco dopo. Il dipinto entrò a far parte della collezione del Museo Brücke nel 1973 attraverso il mercato dell'arte.

Fino al 24 novembre, il museo espone Wallerstein e altri sette collezionisti ebrei i cui lavori sono inclusi nella collezione del Museo Brücke. L'obiettivo è commemorare e onorare le loro storie di vita.

Il Museo Brücke di Berlino, oltre alla mostra di Kirchner, ha anche una mostra dedicata a Wallerstein e altri sette collezionisti ebrei fino al 24 novembre. I musei di tutto il mondo dovrebbero apprezzare gli sforzi dei governi e delle organizzazioni per restituire l'arte rubata ai loro legittimi proprietari.

