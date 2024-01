L'Open: Tiger Woods si sente "molto più forte" ma accetta il suo programma limitato in futuro

Il 15 volte vincitore di un major si è riavvicinato al golf in modo rapido e doloroso dopo le gravi lesioni alla gamba riportate in un incidente d'auto nel febbraio 2021, esordendo con un notevole ritorno al Masters di aprile dopo quasi 17 mesi di assenza dallo sport.

Woods ha superato il taglio ma, con un'asta e dei perni nella gamba destra, ha visibilmente faticato sul terreno collinoso di Augusta. Il mese successivo ha superato nuovamente il taglio al PGA Championship di Tulsa, ma si è ritirato dal major dopo il terzo giro, dopo aver ammesso di avere forti dolori alla gamba. A giugno ha annunciato che non avrebbe giocato gli US Open per dare al suo corpo "più tempo".

Nonostante queste difficoltà, Woods si è posto un obiettivo chiaro nel momento in cui ha capito di poter tornare a giocare ad "alto livello": disputare il 150° Open nella "casa del golf".

"Il mio obiettivo era tornare qui", ha detto il 46enne ai giornalisti a St. Andrews martedì.

È incredibile, la storia che c'è dietro, i campioni che hanno vinto qui... sembra che questo sia il più grande Open Championship che abbiamo mai avuto".

"L'intero anno è stato per me motivo di grande orgoglio... essere riuscito a giocare questi tornei quando sembrava che non avrei mai più avuto questa opportunità", ha aggiunto.

Molto più forte

Considerato il suo campo preferito, l'Old Course di St. Andrews occupa un posto speciale nel cuore di Woods, in quanto ha ospitato due delle sue tre vittorie all'Open, rispettivamente nel 2000 e nel 2005. La prima di queste vittorie ha visto l'americano diventare uno dei cinque golfisti - e il più giovane - a completare il Career Grand Slam.

Il campo, più pianeggiante rispetto ad Augusta, offre anche un ambiente più adatto a Woods, aiutato dal lavoro di condizionamento svolto nei mesi successivi che lo ha aiutato a sentirsi "molto più forte".

"Ho avuto la possibilità di lavorare in sala pesi e di diventare più forte e di migliorare la resistenza della mia gamba", ha detto.

"Ad Augusta, la mia gamba non era in condizioni di giocare 72 buche. Non aveva più benzina, ma ora è diverso".

Eppure, prima di Augusta aveva usato proprio questa espressione - "molto più forte " - e, riferendosi al terreno roccioso di St. Andrews, Woods ha parlato apertamente delle sfide fisiche che deve ancora affrontare.

Dopo aver giocato 18 buche domenica e nove a testa nei due giorni successivi, prevede di prendersi un mercoledì di riposo prima dell'inizio del torneo giovedì.

"Il mio corpo può certamente migliorare, ma realisticamente non molto", ha detto.

"È l'irregolarità che è ancora difficile per me, ho un sacco di ferraglia nella mia gamba, quindi è quello che è. Sarà difficile".

Un addio a St. Andrews?

Si tratta di difficoltà che hanno costretto Woods a ridurre drasticamente il suo programma, al punto che ha ammesso che non giocherà mai più un calendario completo. Le sue due partecipazioni al Masters e al PGA Championship all'inizio di quest'anno hanno rappresentato i suoi unici due eventi sul PGA Tour in questa stagione, con gli allenamenti a casa come unica preparazione.

Dato che l'Open viene disputato in diverse località, resta da vedere se la 150ª edizione rappresenterà la sesta e ultima apparizione di Woods al major di St. Andrews.

Di conseguenza, giocare potenzialmente il suo ultimo Open sull'Old Course - il luogo del suo debutto nell'evento - sarebbe toccante per il tre volte vincitore.

"Non so, se sarà così lungo [sei o sette anni], se sarò in grado di competere fisicamente a questo livello per allora", ha detto Woods.

"È anche uno dei motivi per cui ho voluto giocare questo campionato. Non so come sarà la mia carriera.

"Non giocherò mai più un calendario completo, il mio corpo non me lo permetterà. Non so quanti Open Championship mi restano qui a St. Andrews, ma volevo questo.

"Per me è iniziato qui nel '95 e se finirà qui nel '22, sarà così. Se non finisce, non finisce. Se avrò la possibilità di giocarne un'altra sarebbe fantastico, ma non c'è alcuna garanzia".

McIlroy 'vede' una vittoria di Woods

Interrogato sulle condizioni fisiche di Woods martedì scorso, Rory McIlroy ha condiviso l'autocritica dell'americano che si è sentito in forma, nonostante le difficoltà incontrate.

"Si muoveva meglio di quanto lo avessi visto fare da un po' di tempo a questa parte", ha detto il nordirlandese ai giornalisti.

"Colpire la pallina da golf e brandire il bastone non sono un problema, è la parte della camminata che è difficile.

"Ma sembrava che si muovesse bene. Tutto sembrava abbastanza buono ieri, quindi è incoraggiante".

McIlroy punta alla sua seconda vittoria all'Open dopo il trionfo al Royal Liverpool nel 2014 e ritiene che Woods sia in lizza per siglare quello che sarebbe uno straordinario quarto posto se i forti venti dovessero continuare nel weekend.

"Penso che per come è il campo da golf e per come sono le condizioni, potrei certamente vederlo", ha detto McIlroy a proposito di una vittoria di Woods.

"Sarà una partita a scacchi questa settimana, e nessuno è stato più bravo di Tiger negli ultimi 20 anni a giocare questo tipo di partita a scacchi su un campo da golf".

