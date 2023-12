L'Open Championship annullato a causa del coronavirus, US Open rinviato

L'Open, uno dei quattro tornei principali del golf, avrebbe dovuto svolgersi al Royal St George, nel Regno Unito, dal 16 al 19 luglio.

Tuttavia, con un annuncio che segue la cancellazione di Wimbledon della scorsa settimana, gli organizzatori hanno deciso che non era più possibile organizzare l'evento.

"La nostra priorità assoluta è proteggere la salute e la sicurezza dei tifosi, dei giocatori, dei funzionari, dei volontari e del personale coinvolti nell'Open", ha dichiarato Martin Slumbers, amministratore delegato del R&A (Royal and Ancient), che organizza il torneo.

"Teniamo molto a questo storico campionato e abbiamo preso questa decisione a malincuore. Ci rendiamo conto che ciò sarà deludente per molte persone in tutto il mondo, ma dobbiamo agire in modo responsabile durante questa pandemia ed è la cosa giusta da fare".

"Posso assicurare a tutti che abbiamo esplorato ogni opzione per giocare l'Open quest'anno, ma non sarà possibile".

Il Regno Unito è attualmente in isolamento poiché il numero di casi confermati di coronavirus continua ad aumentare in tutto il Paese.

È la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che l'Open viene cancellato e la 149ª edizione del torneo si svolgerà al Royal St George's nel luglio del prossimo anno.

I biglietti acquistati e quelli per l'ospitalità acquistati prima dell'evento saranno trasferiti all'anno prossimo, mentre gli organizzatori offrono il rimborso completo.

Gli US Open passano a settembre

Nel frattempo, lunedì è stato annunciato che gli US Open, inizialmente previsti dal 18 al 21 giugno, si terranno dal 17 al 20 settembre al Winged Foot Golf Club di New York.

"Speriamo che il rinvio del campionato ci offra l'opportunità di mitigare i problemi di salute e di sicurezza, pur garantendoci la migliore opportunità di svolgere gli US Open quest'anno", ha dichiarato Mike Davis, amministratore delegato della United States Golf Association.

"Siamo incredibilmente grati ai soci e allo staff di Winged Foot per la loro flessibilità e il loro sostegno. Siamo anche grati per la meravigliosa collaborazione tra i tour professionistici e le altre major nel lavorare su un calendario complicato".

Come per l'Open, i biglietti già acquistati saranno validi per le date di settembre e saranno rimborsati.

Gli organizzatori hanno anche proposto che il Masters si svolga dal 12 al 15 novembre, dopo essere stato rinviato il mese scorso. Non è ancora stata stabilita una nuova data per il PGA Championship rinviato.

Aleks Klosok della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com