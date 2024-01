L'Open: Cameron Smith vince il primo major dopo un incredibile finale

Al suo debutto nell'evento, il 28enne ha realizzato cinque birdie consecutivi durante le ultime nove buche dell'Old Course, segnando un otto-under 64 e superando di un colpo il compagno di gioco Cameron Young a 20-under par.

Dopo aver iniziato la giornata con quattro colpi di vantaggio su Smith, Rory McIlroy ha concluso con due colpi di ritardo al terzo posto, dopo aver siglato un 70 senza bogey.

Il colpo è stato un colpo al cuore per il nordirlandese che, desideroso di porre fine a otto anni di assenza di major, si è visto sfuggire la seconda vittoria della Claret Jug dopo una giornata di occasioni di putting mancate.

Dopo aver condiviso la testa della classifica con Viktor Hovland al termine dell'appassionante duello di sabato, McIlroy sembrava sulla buona strada per conquistare il suo quinto major dopo aver superato alla quinta buca il norvegese, che con un 2-over 74 ha chiuso al quarto posto. L'inglese Tommy Fleetwood ha raggiunto il ventiquattrenne a 14 punti dopo aver realizzato un impressionante 67.

Tuttavia, mentre il 33enne ha successivamente realizzato solo un altro birdie, Smith, che aveva già raddoppiato il numero di birdie alla quinta buca, è esploso nelle ultime nove buche con una serie di cinque birdie, prima di aggiungerne un altro alla 18ª.

Con Young che ha realizzato un drammatico eagle finale pochi istanti prima, l'ottavo e ultimo birdie dell'australiano gli ha evitato un playoff, la cui vittoria è stata assicurata dopo che McIlroy non è riuscito a realizzare lo speculativo eagle chip necessario per pareggiare i conti.

Un ragazzo in rimonta

Sopraffatto dall'emozione e quasi incapace di esprimersi durante la presentazione del trofeo sul tee 18, Smith ha aperto la sua conferenza stampa semplicemente rallegrandosi di poter respirare di nuovo.

"Vincere un Open Championship di per sé è probabilmente il momento più importante della carriera di un golfista", ha detto Smith ai giornalisti.

"Farlo a St Andrews è semplicemente incredibile. Questo posto è davvero fantastico. Adoro il campo da golf. Adoro la città".

Con questo trionfo Smith diventa il primo australiano a sollevare la Claret Jug in quasi 30 anni, dopo la vittoria di Greg Norman al Royal St George's nel 1993. Per scrivere un'altra pagina di storia, la sua rimonta di quattro colpi ha eguagliato la più grande vittoria in rimonta a St. Andrews, ottenuta di recente da John Daly nel 1995.

Le più grandi implosioni dell'Open

Il risultato ha suggellato una straordinaria rimonta nell'ultima giornata per Smith, il cui deludente 73 colpi di sabato aveva rovinato il 67 iniziale e lo scintillante 64 che gli aveva permesso di mantenere la leadership nel fine settimana.

Tuttavia, lungi dal rimpiangere di essersi dato da fare in più, Smith ha rivelato che è stata una "cosa positiva" il fatto di essere in svantaggio prima della giornata decisiva.

"È molto facile mettersi sulla difensiva e continuare a colpire a 60, 70 piedi, e si possono fare par tutto il giorno, ma non si possono fare birdie", ha detto.

"Credo che sia stato un bene essere rimasto indietro. Credo che la mia mentalità sarebbe stata un po' diversa se fossi stato in vantaggio, soprattutto sulle ultime nove".

Non è vita o morte

Il terzo posto segna una ripetizione del risultato ottenuto da McIlroy a St. Andrews nel 2013. Partecipando al suo 13° Open Championship, il nordirlandese non aveva nascosto il suo "sogno" di vincere nella "casa del golf" per aggiungere la Claret Jug conquistata al Royal Liverpool nel 2014.

È arrivato all'Old Course sull'onda del sostegno locale e della forma fisica, essendo arrivato secondo al Masters e tra i primi otto negli altri due major della stagione.

La forma è stata ben evidenziata dallo splendido tee driving e dal gioco di approccio di McIlroy durante tutta la giornata, ma il 21 volte vincitore del PGA Tour è stato infine rovinato dal suo gioco corto, non riuscendo a fare un solo colpo dal green per tutta la durata del giro finale.

"Rimpiangerò alcuni putt mancati che mi sono sfuggiti, ma nel complesso è stata una buona settimana", ha detto McIlroy ai giornalisti.

"Sto giocando uno dei migliori golf che abbia mai giocato da molto tempo a questa parte, quindi si tratta solo di continuare a bussare alla porta, e alla fine se ne aprirà una".

"In fin dei conti non si tratta di vita o di morte. Avrò altre occasioni per vincere l'Open Championship e altre occasioni per vincere dei major. Mi sembra di essermela lasciata sfuggire, ma ci saranno altre occasioni".

Dopo aver chiacchierato con Hovland durante l'appassionante battaglia di sabato, McIlroy è stato il ritratto della concentrazione per tutto il round decisivo, tra i boati spesso assordanti della folla per il beniamino dei tifosi locali.

"Ho sicuramente apprezzato il sostegno, ed è stato incredibile essere acclamato per tutte le 72 buche, ma non ho permesso che questo mi mettesse sotto pressione", ha detto.

"Alla fine della giornata sto cercando di farlo per me. Certo, è bello ricevere il sostegno, ma la persona più felice al mondo se avessi vinto la Claret Jug sarei stato io".

Nel frattempo, Hovland ha riflettuto su una chiusura "anticlimatica" di quella che è stata una prestazione di grande effetto alla sua seconda uscita nell'Open. Dopo aver ottenuto un punteggio ineccepibile sabato, il 24enne ha fatto tre bogey e un solo birdie nel giro finale.

Nonostante sia diventato professionista solo nel 2019, il norvegese è sembrato a suo agio nel contendersi la vetta della classifica per tutta la settimana. Pur non riuscendo a mantenere il ritmo necessario per coronare il sogno di un primo major, il quarto posto ha segnato il suo miglior risultato in un major fino a oggi, dopo i 12° posti dell'anno scorso e dello US Open nel 2019.

"Mi aspettavo di poter resistere ancora un po'", ha dichiarato Hovland ai giornalisti.

"Sono solo un po' deluso di non averlo fatto oggi, ma è stata una grande esperienza oggi e ovviamente anche ieri. L'intera settimana è stata una buona esperienza di apprendimento e sento che migliorerò".

Fonte: edition.cnn.com