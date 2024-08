Look della settimana: la gonna della camicia di Ashley Graham e il ritorno della moda fai da te

In effetti, il look era fresco dalla passerella estiva. Disegnato dal marchio di streetwear di lusso britannico Charles Jeffrey Loverboy come parte della sua ultima linea uomo, la camicia da dress si presentava deliberatamente intrecciata con la gonna. La collezione ispirata al post-punk ha spinto il umile tessuto di cotone twill al limite, confondendo la linea tra abbigliamento da ufficio e pigiami, con boxer shorts a bordo scallop e camicie a strisce trasformate in gonne a matita da ufficio. Alla sfilata di Londra di giugno, i modelli sono usciti con i capelli in piedi, il rossetto sbavato e gli occhi contornati di pesante nero.

Sul Graham, la camicia-gonna era stata stilettata in modo decisamente più lineare - anche se emanava ancora una vibe DIY che sta vivendo un revival nella moda sui social media, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento maschile riadattato. Gli utenti creativi di TikTok hanno guidato i telespettatori su come trasformare una camicia button-down oversize in una gonna a palloncino - proprio come il numero Schiaparelli che Sienna Miller ha indossato all'evento Vogue World dello scorso autunno per annunciare la sua gravidanza. (Un tale tutorial è stato visto addirittura più di 1 milione di volte). Per una gonna maxi stravagante, un altro utente suggerisce di abbottonare due camicie insieme - e aggiungere una cintura sotto i colletti per dare l'aspetto di una cravatta.

Anche Thom Browne - uno dei più stabiliti e riconoscibili designer di moda maschile di oggi - ha abbracciato questo approccio subversivo nella sua sartoria di marca. Per lo primo show couture del marchio nel 2022, Browne ha trasformato i cappotti di lana strutturati in gonne fino al ginocchio - il padding delle spalle quadrate dava alle modelle una silhouette a clessidra affilata. Nella sua collezione Autunno-Inverno 2023, Browne è stato più caotico con il suo abbigliamento da ufficio - de-costruendolo con un incanto infantile mentre abbottonava insieme camicie e giacche per creare una gonna voluminosa, mischiando diversi disegni a strisce e finendola con una cravatta vera.

E Graham non è stata la prima celebrità a notare la tendenza. Durante la sua esibizione a Glastonbury, Dua Lipa ha indossato un set personalizzato di Acne Studios che sembrava più un'impresa di fai-da-te in camera da letto che un look da pop star di lusso. La sua canotta ricamata era stata piegata dentro il reggiseno per un crop più estremo, mentre la sua gonna era una T-shirt riadattata - con la scollatura a crew in bella vista. Julia Fox, d'altra parte, non è nuova al potere del riciclo, in particolare nella caccia ai titoli: che si tratti di una maglietta fatta da cravatte, o come è stato lo scorso fine settimana, una gonna maxi a vita bassa fatta da 11 paia di boxer shorts maschili.

Che lo si ami o lo si odi, questo tipo di riciclo alla buona è stato a lungo il punto di partenza per i giovani designer e gli appassionati di moda. E in un paesaggio economico sempre più costoso, il ritorno dell'estetica DIY sembra più inclusivo di qualsiasi logomania di lusso che l'ha preceduta. Anche se non ci sono molti look da celebrities che possono essere facilmente ricreati a casa, coloro che si sentono ispirati dalla gonna capovolta di Graham sono - per una volta - fortunati.

