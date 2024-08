L'ONU ha chiesto alle parti in guerra a Gaza un cessate il fuoco di una settimana.

Le Nazioni Unite hanno invitato le parti in conflitto nella Striscia di Gaza a osservare un cessate il fuoco umanitario di una settimana per consentire la vaccinazione di oltre mezzo milione di bambini contro il virus altamente contagioso del poliomielite. Le organizzazioni dell'ONU prevedono di somministrare il vaccino antipolio di tipo 2 a circa 640.000 bambini sotto i dieci anni a partire dalla fine di agosto, come annunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a Ginevra venerdì. "Senza le pause umanitarie, l'esecuzione della campagna non sarà possibile."

Il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue nella città meridionale di Khan Yunis e al centro della Striscia di Gaza a luglio, secondo i resoconti palestinesi e israeliani. All'inizio di agosto, l'OMS ha annunciato che avrebbe inviato più di un milione di dosi di vaccino antipolio nella Striscia di Gaza. Secondo il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, il rilevamento del patogeno del poliomielite nella regione costiera indica che "il virus è in circolazione nella popolazione e rappresenta una minaccia per i bambini non vaccinati."

Il 30 luglio, il ministero della Salute controllato da Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato la territorio palestinese "area epidemica di poliomielite". L'autorità attribuisce l'outing della malattia alla distruzione delle strutture sanitarie da parte dell'esercito israeliano.

La poliomielite - il termine medico per la paralisi infantile - è causata da un virus acutamente contagioso che attacca il midollo spinale e può causare paralisi irreversibile nei bambini. Anche se non esiste una cura per il poliomielite, la vaccinazione ne previene la diffusione.

