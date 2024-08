Londra rivela: la presunta pretesa del Cremlino di essere desideroso di negoziare è discutibile.

17:45 UK Intelligence Highlights Russian Commitment to Ukrainian Objectives Despite claims by high-ranking Russian officials about their willingness to negotiate, the UK Defense Intelligence confirms Russia's relentless pursuit of its original objectives in Ukraine. This is supported by a statement made by Dmitri Rogozin, a former Russian Deputy Prime Minister and "Senator" from the occupied section of Saporischschja. Rogozin took pride in destroying Ukrainian literature and advocated for the complete eradication of Ukrainian identity, stating that a ceasefire with Ukraine would result in the demise of Russian children. The report underscores the long line of Ukrainophobic rhetoric from high-ranking Russian officials, which jeopardizes Ukrainian identity and culture. It is suggested that numerous individuals within the Russian establishment are working towards extreme objectives for the conflict, including the annihilation of Ukrainian culture, identity, and sovereignty.

15:50 Zelensky: Ukraine Introduces New Weapon of Retaliation Ukrainian President Volodymyr Zelensky, during Independence Day celebrations, reveals that the Ukrainian military has launched an attack on Russia using the Palianytsia drone missile for the first time. He expresses gratitude towards the developers, manufacturers, and soldiers who made this possible, praising it as a "new method of retaliation against the aggressor." Due to its new classification, identifying the exact target of the missile or drone will prove challenging for Russia.

15:31 Ukrainian Refugees' Claims Secured According to Germany's Federal Ministry of the Interior, Ukrainian refugees will continue to maintain their potential late repatriation claims. A regulation to ensure this will be introduced, as announced by State Secretary Juliane Seifert at the "Day of Homeland" event hosted by the Federation of Expellees (BdV) in Berlin. The regulatory measure will be applicable from the commencement of the war, and also honors claims from refugees who had previously been unsuccessful in their application due to their forced displacement resulting from the conflict.

14:56 Zelensky Warns Putin: Ukraine will Retaliate Ukrainian President Volodymyr Zelensky, in his Independence Day speech, asserts the freedom will of the people, guaranteeing that Ukrainian soil will not become a grey zone where the Ukrainian flag flies legally. He threatens to inflict the worst possible retribution upon Russia, warning that any nation attempting to create a buffer zone in Ukraine should be cautious, lest their own country transform into a "buffer federation."

14:28 Cinque Civilians Killed in Russian Attack in Eastern Ukraine At least five civilians have perished as a result of a Russian attack in eastern Ukraine this morning, as reported by authorities. The scene is now being managed by police and emergency services in the city of Kostyantynivka, as announced by the Donetsk region's governor, Vadym Fillaschkin, on Telegram. He advises the residents to seek refuge in the wake of the ongoing attacks near the front line, where Russian forces have gained terrain and continuously targeted nearby cities, such as Pokrovsk.

14:06 Residenza Storica dell'Anarchico Ucraino Nestor Makhno Distrutta La residenza e la tenuta dell'anarchico ucraino Nestor Makhno a Hulyaipole sono state distrutte da un attacco russo nella regione di Saporishshia. La casa-museo è stata distrutta dal fuoco, come riportato dalla Polizia Nazionale Ucraina. La regione ha registrato 306 attacchi russi su nove comunità lungo la linea del fronte durante la notte precedente, con il danneggiamento o la distruzione di diverse proprietà e edifici. Per fortuna, non sono stati segnalati morti.

13:38 115 Soldati Ucraini Rilasciati 115 soldati ucraini, precedentemente in cattività russa, sono tornati a casa, come annunciato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky via Telegram. Egli rende omaggio a ciascuno di loro, promettendo sforzi incessanti per garantire il rilascio sicuro di tutti i prigionieri ancora trattenuti. Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono stati riconosciuti per la mediazione dell'accordo di scambio di prigionieri con Mosca. Le foto dei soldati liberati, comprendenti membri dell'esercito ucraino, della guardia nazionale, della marina e della guardia di frontiera, sono state condivise da Zelensky su Telegram.

13:25 Scambio di Prigionieri tra Russia e Ucraina Oggi Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è previsto per oggi, con entrambe le parti che rilasciano 115 prigionieri, come dichiarato da un rappresentante del governo degli Emirati Arabi Uniti. Questo segna il primo scambio del genere dal lancio delle operazioni ucraine all'interno della Russia questo mese. L'agenzia di stampa russa RIA, citando il Ministero della Difesa russo, ha confermato questa notizia. Si segnala che i soldati russi catturati dall'Ucraina durante le operazioni nella regione di Kursk sono attualmente in territorio bielorusso. Sarà il settimo accordo del genere mediato dagli Emirati Arabi Uniti dal febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Gli Emirati Arabi Uniti, alleato di sicurezza degli Stati Uniti, hanno mantenuto relazioni positive con Mosca nonostante il conflitto in corso, causando frustrazione tra i governi occidentali. Simultaneamente, le relazioni con Kiev si sono anche rafforzate.

13:16 Presidente Polacco Duda e Primo Ministro Lituano Simonyte si Uniscono alle Celebrazioni di Kyiv Oggi segna il 33° anniversario dell'Indipendenza dell'Ucraina e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accoglie il Presidente polacco Andrzej Duda e il Primo Ministro lituano Ingrida Simonyte alle celebrazioni a Kyiv. Le foto dell'evento sono state condivise dall'Ufficio del Presidente ucraino.

12:56 Umerov: Lettonia sostiene l'Ucraina con 126 milioni di dollari in aiuti militari nel 2024 La Lettonia ha promesso di contribuire con 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e sta pianificando di espandere l'iniziativa della coalizione dei droni. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha annunciato questo su Facebook. Umerov aveva precedentemente incontrato una delegazione lettone guidata dal ministro della Difesa lettone Andris Spruds. Secondo Umerov, un argomento chiave di discussione è stato il rafforzamento della coalizione dei droni, con la Lettonia che assume un ruolo di guida in questo senso. La Lettonia fornirà all'Ucraina migliaia di droni per aiutare a respingere l'aggressione russa. Attualmente, la coalizione include numerosi paesi, ha menzionato Umerov.

12:16 Zelensky autorizza l'adesione dell'Ucraina alla Corte penale internazionale Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha approvato l'adesione dell'Ucraina alla Corte penale internazionale firmando una legge che ratifica lo Statuto di Roma. Si tratta di un importante traguardo verso l'integrazione dell'Ucraina nell'UE. Il parlamento ucraino aveva precedentemente approvato questa mossa. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali per individui come il presidente russo Vladimir Putin.

11:38 "Fuggire dalle grinfie di Mosca": Zelensky firma la legge che bandisce la Chiesa ortodossa filo-russa In occasione del Giorno dell'Indipendenza, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che proibisce la Chiesa ortodossa ucraina filorussa. Zelensky ha descritto questo passo come un modo per rafforzare la sovranità dell'Ucraina. Il testo della legge è stato pubblicato oggi sul sito web del parlamento ucraino. I parlamentari avevano sostenuto il progetto di legge martedì, che proibisce le organizzazioni religiose con legami con Mosca. La Russia ha condannato la misura. La legge impone alle organizzazioni religiose di tagliare i legami con la Russia entro una certa data. Al momento dell'attuazione, la Chiesa ortodossa ucraina potrebbe ottenere la libertà dall'influenza di Mosca, secondo quanto dichiarato da Zelensky.

11:02 Media: Deposito di munizioni russo brucia dopo attacco con drone Sembra che l'Ucraina abbia colpito con successo un sito militare russo. Un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh è stato apparentemente colpito da attacchi di droni ucraini, secondo Astra, un portale di notizie indipendente. L'attacco ha preso di mira un magazzino vicino a Ostrogoshsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh. Le autorità locali non hanno menzionato un deposito di munizioni, ma il governatore Alexander Gusev ha dichiarato lo stato di emergenza in tre villaggi a causa del fuoco e dei detriti dell'esplosione. Non sono state danneggiate costruzioni civili, ma sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti, con l'evacuazione di 200 persone. Due donne sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

10:26 Zelensky: La guerra "torna" in Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la guerra "è tornata" in Russia. Nel suo messaggio per il Giorno dell'Indipendenza, Zelensky ha dichiarato che la Russia aveva tentato di "distruggere" l'Ucraina attraverso la sua invasione, ma invece l'Ucraina sta celebrando il suo 33° Giorno dell'Indipendenza. "E ciò che il nemico ha inflitto sul nostro territorio ora è tornato alla sua fonte", ha detto Zelensky. Secondo Zelensky, il messaggio video è stato girato nella regione di frontiera dove Kyiv ha avviato l'attacco a sorpresa contro la Russia l'6 agosto.

09:54 La Russia dichiara lo stato di emergenza in parte della regione di Voronezh a causa degli attacchi dei droni La Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in parti della regione di Voronezh confinanti con l'Ucraina a seguito di attacchi notturni dei droni. Il governatore locale, Alexander Gusev, ha annunciato questo su Telegram. Le forze russe hanno intercettato cinque droni, ma i detriti successivi hanno causato un incendio che ha portato alla detonazione di esplosivi, causando misure di emergenza in tre insediamenti. Circa 200 persone sono state evacuate da queste aree e due donne sono rimaste ferite dopo l'incidente. Non sono state danneggiate costruzioni civili, ma la situazione ha richiesto immediate attenzioni.

08:48 Zelensky: "Stiamo progressivamente respingendo l'esercito russo da Kharkiv" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha menzionato che l'esercito russo sta siendo respinto dalla regione di Kharkiv. Nel suo discorso video serale, Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno efficacemente respinto i tentativi russi di avanzare su Kharkiv e distruggere la città e l'intera regione di Kharkiv dal mese di maggio. "Stiamo progressivamente respingendo l'esercito russo", ha dichiarato Zelensky.

08:10 Le autorità segnalano 10 feriti nell'attacco con l'artiglieria russa nella regione di Kherson Dieci persone hanno subito ferite a causa dell'attacco con l'artiglieria russa nella regione di Kherson il giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, che cita Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson.

07:54 Le strutture per il grano nella regione di Sumy sotto attacco missilistico I missili russi hanno colpito diverse strutture per il grano nell'oblast di Sumy, in Ucraina. L'ufficio del procuratore regionale ha annunciato questo, come riportato da Ukrinform. Ieri pomeriggio, i soldati russi hanno iniziato gli attacchi con i missili contro le strutture per il grano, ha detto la dichiarazione.

07:29 Rapporto: Esplosione in un deposito di munizioni russo nell'Oblast di Voronezh causata da un attacco con drone Un attacco con drone nell'Oblast russo di Voronezh ha causato un incendio e la detonazione di materiali esplosivi ieri notte, secondo il "Kyiv Independent" citando il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russa hanno apparentemente abbattuto diversi veicoli aerei senza equipaggio sopra l'oblast, causando un incendio e un'esplosione in un luogo non identificato. Un canale russo Telegram chiamato Astra ha affermato che l'esplosione si è verificata in un deposito di munizioni a Ostrogoschsk. Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno condotto una serie di attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e l'industria del petrolio della Russia.

06:53 Gli Stati Uniti impongono sanzioni a oltre 400 organizzazioni e individui Gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a più di 400 organizzazioni e individui, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, per aver apparentemente sostenuto il conflitto in Ucraina da parte della Russia. "Oggi le nostre azioni colpiscono la Russia dove fa male," ha dichiarato Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le misure colpiscono vari settori, tra cui il settore energetico della Russia e le aziende in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Comprendono anche le aziende cinesi sospettate di aiutare Mosca a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool, che avrebbe fornito beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a società russe. Un rappresentante dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha espresso l'opposizione della Cina alle sanzioni unilaterali, affermando che gli scambi commerciali normali tra Cina e Russia non dovrebbero essere interrotti.

06:18 Bielorussia e Cina rafforzano i legami di sicurezza Bielorussia e Cina hanno concordato per intensificare la cooperazione nel campo della sicurezza, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Oltre a rafforzare la cooperazione militare, i paesi mirano anche a legami più stretti nei settori finanziario ed energetico. Inoltre, cercano di intensificare la collaborazione nelle catene di fornitura industriale.

04:38 Il Primo Ministro britannico Starmer promette supporto duraturo all'Ucraina nel suo giorno nazionale Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha promesso un aiuto continuo all'Ucraina nel suo giorno nazionale. "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, che si trovino al fronte o residenti nella loro seconda casa nel Regno Unito, è chiaro: siamo con voi ora e per sempre," ha dichiarato in un messaggio di auguri. Ha ribadito il suo impegno nella sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, quando lo ha visitato a Londra alcune settimane fa. Non solo il governo britannico, ma l'intero paese sostiene l'Ucraina, ha detto Starmer. "Vi sosteniamo per tutto il tempo di cui avete bisogno." Il Primo Ministro ha concluso il suo messaggio con il saluto ucraino "Slawa Ukrajini" (Gloria all'Ucraina).

01:29 La Norvegia concede all'Ucraina l'autorizzazione per la produzione di granate da 155 mm e il finanziamento

La Norvegia ha approvato la richiesta dell'Ucraina per la produzione di granate da 155 mm. Inoltre, la Norvegia ha promesso di finanziare il progetto. La società norvegese Nammo ha stipulato un accordo con una società ucraina per la concessione in licenza della produzione di granate d'artiglieria a spese della Norvegia. "La Norvegia sta attualmente assistendo fornendo munizioni dai propri depositi e direttamente dalle industrie. Ora, Nammo desidera condividere i propri piani con l'Ucraina, consentendo alle forze armate ucraine di rifornirsi più rapidamente," ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sull'incidente alla base NATO di Geilenkirchen: Sono obiettivi della guerra ibrida russa?

Dopo un aumento del livello di allerta alla base aerea NATO di Geilenkirchen e segnalazioni di potenziali attacchi con droni russi, i politici della sicurezza tedesca invitano alla cautela. "Dobbiamo riconoscere che la Germania è da tempo un obiettivo della guerra ibrida della Russia, rendendo le installazioni militari e in particolare quelle relative alla NATO in Germania un bersaglio possibile di tentativi di sabotaggio ed espionaggio," ha dichiarato l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen era stato temporaneamente portato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di una potenziale minaccia. Secondo Kiesewetter, la base aerea di Geilenkirchen è una struttura significativa per la NATO perché vi è stanziato il sistema di sorveglianza e controllo aereo AWACS. "Il livello di sicurezza Charlie suggerisce che la NATO sta adottando misure precauzionali appropriate, come contrastare eventuali sorvoli di droni, e ci sono indicazioni di potenziali pericoli," ha dichiarato Kiesewetter. Tuttavia, la situazione di minaccia e il pericolo di attacchi russi non sono nuovi.

La Lettonia ha rivelato la sua più grande consegna di droni all'Ucraina finora. Un totale di 1400 droni, prodotti in Lettonia, sono ora pronti, come confermato dal Ministro della Difesa lettone Andris Spruds su diverse piattaforme. Questo completa l'acquisizione di oltre 2700 droni dall'industria lettone. Insieme al Regno Unito, la Lettonia sta guidando un'alleanza per fornire all'Ucraina un milione di droni. Altri membri dell'alleanza come la Germania hanno promesso di sostenere la produzione di droni e fornire all'Ucraina droni e pezzi di ricambio.

9:34 PM: Biden promette ulteriori aiuti militari all'Ucraina - con l'accento sull'antiaerea

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo la Casa Bianca, il pacchetto di aiuti comprende missili difensivi aerei, attrezzature per la protezione dei droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha ribadito il sostegno incondizionato degli Stati Uniti al popolo ucraino a Zelenskyy. Non sono stati forniti dettagli finanziari specifici per i nuovi aiuti.

9:29 PM: Zelensky prega per le immediate consegne di armi

L'esercito ucraino dipende criticamente dall'assistenza internazionale. Il Presidente Zelensky sta urgentemente chiedendo ai suoi alleati occidentali di consegnare i carichi di armi promessi. "Sul fronte di battaglia, combattiamo con i proiettili e l'equipaggiamento, non con le parole come 'domani' o 'presto'," ha dichiarato nel suo discorso serale via video. Secondo lui, l'Ucraina attende consegne di armi o equipaggiamento che sono state promesse e approvate ma non ancora consegnate. Non ha fornito ulteriori dettagli.

8:58 PM: I residenti di Kursk si sentono trascurati: "Tutti sono per conto loro"

Come la battaglia continua nella regione meridionale russa di Kursk, gli abitanti del luogo sembrano sempre più insoddisfatti: con le autorità che credono li abbiano abbandonati, con l'esercito ucraino e persino con il loro esercito. Una 28enne ha espresso i suoi pensieri al "Mosca Times", dicendo: "Per la Russia, siamo solo un pezzo della mappa. Per gli ucraini, siamo sostenitori del regime di Putin. Qui tutti sono soli". Ha accusato le autorità di inganno e di minimizzare la necessità di preoccupazione. Un 32enne ha fatto notare come le persone incolpano l'Ucraina per l'attacco e mettono in discussione la competenza dell'esercito russo, "Come hanno potuto trascurare l'assembramento di un numero così grande di truppe ucraine al confine?". Se c'erano persone che in precedenza simpatizzavano con l'Ucraina o erano neutrali, la loro posizione si è ora trasformata in rabbia intensa, ha detto. Un altro residente di Kursk ha aggiunto: "L'Ucraina non è certo nostro alleato in questo momento". Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk ha dichiarato di non nutrire ostilità verso l'Ucraina, vedendoli "semplicemente come vittime della situazione".

Rivedi gli sviluppi precedenti qui.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, dopo aver convocato una riunione straordinaria, ha espresso solidarietà all'Ucraina nella sua lotta in corso contro l'aggressione russa e ha confermato il sostegno dell'UE alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina.

Data la particolare posizione del Presidente del Consiglio dell'UE nella diplomazia internazionale, è fondamentale che il Presidente continui a promuovere gli interessi dell'Ucraina sulla scena globale, soprattutto alla luce dell'impegno persistente della Russia per gli obiettivi ucraini.

Leggi anche: