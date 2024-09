Londra mira a fornire all'Ucraina una quantità sostanziale di munizioni da artiglieria.

L'attuale amministrazione britannica sta intensificando il suo aiuto all'Ucraina e ha dichiarato ulteriori consegne di armi per l'anno. Si riporta che obici autopropulsi e missili antiaerei sono già stati inviati al paese. Il Regno Unito assicura che starà al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario, secondo le dichiarazioni fatte.

Durante la visita del Ministro degli Esteri David Lammy a Kiev, Londra ha annunciato ulteriori consegne di armi. Ci sarà anche un aumento dell'aiuto finanziario.

Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri, alcune di queste consegne di armi sono già state spedite all'Ucraina. Tra queste ci sono missili antiaerei, attrezzature per aerei da combattimento F-16, imbarcazioni militari, cannoni navali e obici AS90 autopropulsi. Recentemente, la Germania ha annunciato che consegnerà altri 12 Panzerhaubitze 2000 a Kiev.

Il Ministro della Difesa Healey ha ora annunciato i piani per fornire centinaia di missili antiaerei in più, decine di migliaia di proiettili d'artiglieria e veicoli corazzati aggiuntivi all'Ucraina entro la fine dell'anno. Healey ha menzionato che questo aiuto è cruciale in risposta agli attacchi indiscriminati della Russia contro i civili e le infrastrutture, spesso lontano dal fronte. "La difesa della Gran Bretagna e dell'Europa inizia in Ucraina", ha dichiarato. Il Regno Unito promette di aiutare il paese per tutto il tempo necessario.

Sono stati messi da parte circa 290 milioni di euro per "bisogni umanitari immediati, energia e supporto per le riforme e la ricostruzione", secondo Londra. Inoltre, il Regno Unito intende fornire garanzie di credito per circa 439 milioni di euro per prestiti della Banca Mondiale entro la fine dell'anno. Questo è finalizzato a supportare "servizi pubblici vitali, come la manutenzione delle scuole e degli ospedali, i salari dei funzionari pubblici e il finanziamento delle pensioni".

L'Ucraina aveva sperato che le visite del Ministro degli Esteri Lammy e del suo omologo statunitense Antony Blinken avrebbero portato all'approvazione degli attacchi con armi a lungo raggio sul territorio russo. Tuttavia, non sono state fatte tali dichiarazioni.

L'Unione Europea ha attivamente sostenuto la difesa dell'Ucraina, con la Germania che ha promesso ulteriori Panzerhaubitze 2000. Il Regno Unito, come parte dello sforzo collettivo dell'Unione Europea, ha promesso di continuare a consegnare armi e fornire aiuti finanziari all'Ucraina.

