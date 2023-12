Londra è il palcoscenico della centesima partita internazionale della NFL

Con Justin Jefferson e i Vikings che affronteranno Alvin Kamara e i Saints al Tottenham Hotspur Stadium, la partita di domenica segnerà la centesima partita giocata fuori dagli Stati Uniti in regular e preseason.

Dopo aver ottenuto una vittoria di misura contro i Detroit Lions nella terza settimana, i Vikings cercheranno di ripetere la magia del "miracolo di Minneapolis " - Stefon Diggs segnò un touchdown da 61 yard in una semifinale della NFC Divisional quattro anni fa - contro una squadra di Saints in difficoltà, che sarà priva del quarterback titolare Jameis Winston e del wide receiver All-Pro Michael Thomas.

Quest'anno, 10 squadre si recheranno in tre Paesi diversi, compresa la prima partita di regular season in Germania, quando Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers ospiteranno i Seattle Seahawks all'Allianz Arena, sede del Bayern Monaco, squadra di calcio della Bundesliga, a novembre.

Durante le settimane 4 e 5, oltre 200 giocatori, allenatori e dirigenti celebreranno il loro retaggio sfoggiando bandiere internazionali sui caschi e sull'abbigliamento.

Giocatori come la stella degli Arizona Cardinals Kyler Murray, che indosserà una bandiera della Corea del Sud, e il wide receiver dei Detroit Lions Amon-Ra St. Brown - la bandiera della Germania sarà sul suo casco - evidenzieranno la diversità globale della NFL all'interno del campionato.

"Mia madre viene dalla Germania, quindi avere nonni tedeschi, parlare tedesco, ogni estate il patrimonio e la cultura hanno fatto parte della mia vita", ha detto St. Brown.

"Sono per metà tedesco. È una parte di me. Lo adoro. Nella mia giovane carriera, sono già stato stupito nel vedere l'influenza che la mia cultura e il mio patrimonio hanno avuto e sono entusiasta di continuare a vedere la rappresentanza tedesca avere un impatto nel nostro gioco".

I Bucs tornano a casa dopo l'uragano Ian

Brady e i Bucs (2-1) giocheranno al Raymond James Stadium domenica sera contro Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs (2-1).

All'inizio della settimana, i Bucs sono stati costretti ad allenarsi presso la struttura dei Miami Dolphins a causa dell'impatto dell'uragano Ian, lasciando nel limbo l'incontro in prima serata a Tampa.

Nonostante la distruzione causata dall'uragano, la squadra ha confermato che la partita si svolgerà come previsto, e Brady ha sottolineato come la partita possa servire come momento di aggregazione per i tifosi.

"Ho sempre pensato che lo sport abbia unito le persone per un lungo periodo di tempo", ha detto Brady giovedì durante una sessione mediatica regolarmente programmata.

"Osservando diverse avversità, che si tratti dell'11 settembre o di Katrina, lo sport ha un modo incredibile di curare le ferite e di riunire le persone e le comunità e di iniziare a tifare per un interesse comune per il bene comune".

A parte le preoccupazioni meteorologiche, entrambe le squadre arrivano alla quarta settimana dopo le prime sconfitte della stagione.

In una rivincita del Super Bowl LV, in cui Brady vinse il suo settimo titolo in carriera, i due quarterback superstar si incontreranno di nuovo per la sesta volta e per la prima da quella partita.

Brady, che ha un record di 3-2 su Mahomes, si presenterà alla partita di domenica con il ritorno di alcune armi offensive molto necessarie: il wide receiver Mike Evans è tornato dopo la sospensione di una partita per una rissa in campo con il cornerback dei New Orleans Saints Marshon Lattimore.

I ricevitori Chris Godwin e Julio, fuori dall'inizio della stagione per infortuni al ginocchio e al bicipite femorale, sono invece in dubbio per i Bucs.

"Ogni volta che si recuperano i titolari si è felici di riaverli a disposizione e in salute", ha detto venerdì il capo allenatore dei Bucs Todd Bowles a proposito della possibilità di riavere in campo i tre wide receiver. "Vogliamo solo assicurarci che siano tutti in salute quando torneranno".

La partita di domenica è in programma alle 20:20 sulla NBC.

Lamar Jackson e Josh Allen si scontrano nella sfida tra pesi massimi della AFC

Il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson ha iniziato la stagione ad un ritmo storico, totalizzando 12 touchdown totali nelle prime tre settimane di campionato e portando la squadra ad un record di 2-1.

Jackson, che sta giocando l'ultimo anno del suo contratto, guiderà i Ravens contro il candidato MVP Josh Allen e la difficile difesa dei Buffalo Bills.

Entrambe le squadre hanno subito le loro uniche sconfitte stagionali in epiche sfide contro i resistenti Miami Dolphins.

I due giocatori scelti al primo turno della NFL nel 2018 hanno contribuito in modo determinante ai primi successi della loro squadra: Allen è reduce da una partita da oltre 400 yard di passaggio contro i Dolphins e con nove touchdown di passaggio precede solo Jackson per numero di passaggi in questa stagione.

Jackson e Allen sono gli unici due giocatori nei 103 anni di storia della NFL a raggiungere sia nove passaggi da touchdown che 100 yard corse nelle prime tre partite di una stagione.

La sfida di domenica avrà inizio alle 13.00 ET sulla CBS.

Rivincita del campionato NFC: I Rams, campioni del Super Bowl, fanno visita ai 49ers, rivali nella loro stessa nazione

I Los Angeles Rams (2-1), campioni in carica del Super Bowl, si recheranno a San Francisco per affrontare i 49ers (1-2), rivali nella divisione e nello stato, nel Monday Night Football.

Negli ultimi anni, i 49ers sono stati il tallone d'Achille dei Rams, dato che Los Angeles non è riuscita a ottenere una vittoria al Levi's Stadium dal 2018.

In particolare, prima della vittoria nel campionato NFC della scorsa stagione, i Rams avevano perso sei partite di fila contro San Francisco.

Dopo aver perso il quarterback Trey Lance per la stagione con un infortunio alla caviglia nella settimana 2, Jimmy Garoppolo e i 49ers cercheranno di continuare il loro recente successo contro i Rams per rimediare a un inizio di stagione difficile, in cui hanno un record di 1-2 nella NFC West altamente competitiva.

La partita tra le rivali della NFC West avrà inizio lunedì alle 20:15 su ESPN.

