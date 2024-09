- Londra cerca di collaborare con i produttori di telefoni per combattere il furto di cellulari.

Dopo un notevole aumento dei furti di dispositivi mobili per strada nel Regno Unito, il governo britannico, in collaborazione con l'industria tecnologica, sta lavorando per rafforzare la sicurezza. Secondo i dati del Crime Survey for England and Wales, circa 78.000 persone nel Regno Unito sono state vittime di furti di smartphone o borse tra aprile 2023 e marzo 2024. Si tratta di un aumento del 150% rispetto all'anno precedente. Molti esperti attribuiscono questo trend alla crescente domanda di smartphone usati.

Il Home Office di Londra ha organizzato un incontro con le società tecnologiche e i produttori per discutere delle potenziali soluzioni per contrastare questi incidenti "grab-and-run". Una possibile strategia è l'aumento dell'implementazione degli "interruttori di spegnimento", che possono disattivare istantaneamente gli smartphone dopo il furto.

In media, ci sono state circa 200 di queste occorrenze al giorno in Inghilterra e Galles. In oltre un terzo (circa il 36%) di questi incidenti, il bersaglio principale era uno smartphone. Purtroppo, questi casi raramente portano a condanne, con l'80% delle indagini che non va oltre la fase iniziale con l'identificazione di un sospetto.

La ministra dell'Interno Diana Johnson ha espresso le sue preoccupazioni per questi dati. Ha dichiarato: "I fornitori di reti mobili devono assicurarsi che i telefoni rubati possano essere bloccati prontamente, facilmente e in modo permanente, invece di essere rivenduti sul mercato dei dispositivi usati". Johnson ha inoltre dichiarato: "Se collaboriamo, il governo, le società tecnologiche e le forze dell'ordine possono disturbare il meccanismo finanziario dei ladri di telefoni e dei gang di scooter che traggono beneficio da questo, che è la loro principale fonte di reddito".

Il governo britannico incoraggia la responsabilità dei consumatori in questa materia, invitando le persone a mantenere i loro dispositivi sicuri e ad utilizzare le funzioni di sicurezza disponibili, come la funzione "trova il mio telefono". Per contrastare questo problema, le società tecnologiche sono anche invitate a rendere più facile per i consumatori segnalare e bloccare i dispositivi rubati, riducendo il mercato dei telefoni rubati usati.

