- L'ondata solare di luglio: una quantità senza precedenti di energia solare generata

Germania ha battuto il suo precedente record di produzione di energia solare nel mese di luglio. Sono stati generati circa 10 terawattora di energia solare nel mese di luglio, superando qualsiasi produzione mensile mai registrata, nonostante ci fosse meno luce solare rispetto all'anno precedente, come ha dichiarato il Ministro dell'Economia federale Robert Habeck (Verdi) al gruppo mediatico Funke. "Le nostre strategie stanno dando i loro frutti e stiamo assistendo a un aumento della produzione di energia solare giorno dopo giorno. L'espansione sta procedendo a un ritmo rapido", ha aggiunto Habeck.

La crescita delle installazioni di pannelli solari si è notevolmente accelerata. Rispetto all'anno precedente, l'aggiunta di nuove installazioni è quasi raddoppiata, raggiungendo quasi 14 gigawatt, secondo i dati dell'Agenzia federale per la rete.

Secondo il Ministero dell'Economia, la capacità totale di installazioni solari attive ha superato i 90 gigawatt alla fine di giugno. Ciò indica che l'obiettivo del governo federale di raggiungere una capacità installata di 88 gigawatt entro il 2024 è stato raggiunto a metà dell'anno. L'obiettivo per il 2030 è di 215 gigawatt.

La impressionante produzione di energia solare della Germania non si è limitata a luglio; il paese ha continuato a stabilire record anche ad agosto. despite global supply chain challenges, Germany remains committed to its goal of reaching 215 gigawatts of solar energy capacity by 2030.

