L'ondata di populisti è imminente, ma come combatterli?

I territori orientali hanno espresso il loro voto, causando tremori nel mondo occidentale. Turingia, Sassonia e Brandeburgo sembrano essere sotto il controllo dell'AfD e del Partito della Sinistra. Tuttavia, esistono delle soluzioni.

L'evoluzione delle lingue può talvolta portare all'abuso e alla diluizione delle parole. Attualmente, la parola "populismo" si trova in una situazione simile. È stata trasformata in un insulto generale, offuscando la nostra percezione.

Alcuni individui considerano qualsiasi cosa che appelli a una vasta proporzione della popolazione come "populista". La parola stessa contribuisce a questa confusione, con "populus" in latino, che significa "il popolo" o "il popolare", come sua radice. E mentre gli individui sono noti per radunarsi intorno a interessi condivisi, il termine "preciso" non ha alcun collegamento con "impronta", ma si riferisce invece a qualcosa che è gravido o impregnato.

Ad esempio, il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder viene costantemente accusato di "populismo" a causa della sua natura politicamente flessibile. La posizione politica di Söder potrebbe essere incostante, superficiale e priva di sostanza, ma non è populista.

Le richieste politiche che raccolgono il sostegno pubblico sono etichettate come populiste, come la proposta di espulsioni su larga scala. In questo contesto, il Cancelliere stesso potrebbe essere considerato un populista, dati i suoi pronunciamenti sulle espulsioni su larga scala.

L'accusa di "populismo" è particolarmente diffusa nei dibattiti sul diritto penale. Due studiosi del diritto che hanno sostenuto pene più severe per gli stupratori sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sono stati vittime di "populismo", specificamente "populismo punitivo". Anche se può sembrare erudito, è più simile a succo di frutta. In tali casi, la richiesta di pene più severe potrebbe essere ingiusta, legalmente difettosa, esagerata, estrema, arbitraria e così via - ma non è populista per questi motivi.

Quando un termine viene gettato via alla leggera, diventa problematico; si dissolve nell'insostanzialità e diventa incomprensibile. Se tutti sono populisti, allora nessuno lo è - quindi la parola può essere accantonata.

Il populismo ha comunque un significato. Non dovrebbe essere un sinonimo forte di "popolare", "casuale" o "semplice". Il termine ha un'importanza storica, scientifica - e soprattutto, una definizione relativamente chiara. È emerso nel 19 ° secolo in America con la formazione del "Partito del Popolo", noto anche come "Partito Populista", e rappresentava l'immaginaria maggioranza del popolo contro l'élite al potere.

Da allora, diverse ondate di movimenti populisti hanno attraversato il mondo, conquistando il potere in molti luoghi e, in rari casi, sciogliendosi nuovamente. Dopo la sconfitta del partito PiS, la Polonia ha servito come faro contro il populismo.

Analizzando vari casi, gli scienziati hanno distillato l'essenza di ciò che il populismo rappresenta veramente. Una definizione operativa stringata potrebbe essere la seguente: un movimento può essere considerato populista se afferma di proteggere un "popolo" monolitico contro élite corrotte o incompetenti. Ciò implica una triade: un "popolo" omogeneo, le élite e i populisti stessi come salvatori.

I populisti si basano su più presupposti: ignorano la diversità di opinioni, atteggiamenti, background e ambizioni che plasmano una democrazia e la rendono complessa. Invece, vedono milioni di tedeschi come copie carbone di un prototipo tedesco - spiegando forse le figure stereotipate dell'AfD: bionde, con gli occhi azzurri e agricole. Inoltre, i populisti si presentano come incarnazione di questo prototipo tedesco e, alla fine, mettono fine al perpetuo dibattito.

Il populismo non è esclusivo dello spettro di destra. I sinistrorsi, persino gli attivisti ambientali, possono esprimere sentimenti populisti suggerendo di rappresentare il consenso unificato dell'umanità o della scienza contro l'industria fossile, ignorando il fatto che la società non si uniforma nell'avvocare la resistenza al cambiamento climatico a qualsiasi costo.

I veri populisti rappresentano una sfida per le democrazie presentando la ricerca di un compromesso come sintomo del problema: le élite non fanno altro che parlare! Nel frattempo, il mondo globalizzato, tecnologico e esigente serve come piattaforma per evidenziare il divario tra l'élite e coloro che vengono chiamati "abbandonati" come questione politica.

Quello che non funziona contro il populismo è l'ostracismo. Etichettare ogni populista come tale o addirittura come fascista rafforza solo la narrazione dell'élite distaccata. Né funziona la cooperazione e l'aspettativa di autodistruzione dei populisti al potere.

L'imitazione fallisce: gli elettori populisti tendono a scegliere l'originale. O, come un segretario generale della CSU ha dichiarato una volta: "Non puoi superare un puzzola nell'essere puzzola".

Ma perché comportarsi così? Capire i principi fondamentali del populismo aiuta a svelare la narrazione dell'élite distaccata. La formula di cercare il buon senso e il pragmatismo si è dimostrata efficace. Si potrebbe anche chiamarlo libertà ideologica.

La coppia politica americana Kamala Harris e Tim Walz si battono per il realismo, il pragmatismo e il buon senso. Walz, come recentemente descritto qui, sottolinea anche la "decenza", un valore distintamente conservatore. Il pragmatismo e l'anima della Polonia facevano parte della lotta di Donald Tusk contro i populisti. Il pragmatismo caratterizza la strategia di Justin Trudeau contro il populismo in Canada.

A Istanbul, l'attuale sindaco Ekrem İmamoğlu si è concentrato sull'"amore radicale" e ha efficacemente contrastato la narrazione divisiva del suo populista avversario. Non ha esitato ad usare un linguaggio emotivo e ha sfruttato efficacemente i social media a suo vantaggio.

Le prossime elezioni statali nell'Est della Germania suscitano allarme: la mancanza di metodi innovativi per contrastare i populisti è evidente, riflettendo la situazione in diversi circoli intellettuali tedeschi liberali. Qui, il populismo viene analizzato e condannato con cura, ma le strategie proposte leggono più come una tesi politica accademica, offrendo poco aiuto sulla linea del fronte della campagna.

Per alleviare le nostre ansie dopo le prossime elezioni statali in Polonia e a Istanbul: il populismo potrebbe sembrare scoraggiante, ma con messaggi ben studiati, può essere efficacemente affrontato e sconfitto.

Riconoscere che il 'populismo' non equivale a 'popolare' o 'semplice', ma rappresenta piuttosto un movimento storico e scientificamente importante contro le élite al governo, è fondamentale per affrontarne l'impatto sulle democrazie.

