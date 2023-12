L'ondata di Omicron non ha raggiunto l'apice a livello nazionale e "le prossime settimane saranno difficili", dice il chirurgo generale degli Stati Uniti

"Ci sono parti del Paese - New York, in particolare, e altre parti del Nord-Est - in cui stiamo iniziando a vedere un plateau e, in alcuni casi, un primo calo dei casi", ha detto Murthy alla CNN domenica.

"La sfida è che l'intero Paese non si sta muovendo allo stesso ritmo", ha aggiunto. "L'ondata Omicron è iniziata più tardi in altre parti del Paese, quindi non dobbiamo aspettarci un picco nazionale nei prossimi giorni. Le prossime settimane saranno difficili".

Secondo i dati della Johns Hopkins University, nell'ultima settimana sono state segnalate in media più di 750.000 nuove infezioni da Covid-19 al giorno.

Ciò significa che gli americani al lavoro, a scuola e altrove si trovano ad affrontare un rischio elevato di esposizione che non ha eguali durante la pandemia.

Il numero di americani che muoiono ogni giorno a causa del Covid-19 è aumentato negli ultimi giorni, con 1.796 decessi riportati domenica, secondo i dati della JHU.

E 156.000 persone sono state ricoverate in ospedale con il Covid-19 a partire da domenica, secondo i dati del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.

L'affollamento di pazienti affetti da Covid-19 significa che alcuni ospedali stanno esaurendo lo spazio per trattare altri pazienti nei reparti di terapia intensiva.

"Mi aspetto che questi numeri aumentino notevolmente", ha dichiarato domenica a Fox News il dottor Ashish Jha, preside della Brown University School of Public Health.

"Il problema è che stiamo esaurendo la forza lavoro nel settore sanitario, non abbiamo il personale necessario. Quindi questa sarà una sfida per molte settimane a venire".

Cercare di tenere aperte le scuole con maggiore sicurezza

Mentre gli Stati Uniti lottano contro il ceppo più contagioso di nuovo coronavirus, alcuni distretti scolastici stanno lottando per tenere aperte le classi, mentre altri hanno aggiunto più misure di sicurezza per evitare un ritorno all'apprendimento a distanza.

Le scuole pubbliche di Chicago hanno ripreso a insegnare di persona la scorsa settimana dopo essersi impegnate ad aumentare i test Covid-19 e a fornire maschere KN95 di qualità superiore.

Gli esperti sanitari dicono che gli americani hanno più strumenti per aiutare le scuole a rimanere aperte che in qualsiasi altro momento della pandemia.

Uno di questi strumenti sono le mascherine. In Virginia, almeno due distretti scolastici continueranno a richiedere le mascherine nonostante il neo-governatore dello Stato abbia firmato un ordine esecutivo in cui si dice che i genitori dovrebbero decidere se i loro figli indossano le mascherine a scuola.

Attenzione alle truffe dei test Covid-19, avvertono i funzionari statali

A partire da mercoledì, gli americani potranno ordinare gratuitamente i test Covid-19 attraverso un sito web federale, covidtests.gov.

Saranno disponibili un miliardo di test, e ogni famiglia sarà inizialmente limitata a quattro test.

Murthy ha dichiarato che 50 milioni di test sono stati inviati ai centri sanitari comunitari. E le persone con assicurazione privata possono ora ottenere fino a otto test al mese per persona.

Tuttavia, l'attuale mancanza di disponibilità di test in alcune aree ha portato i truffatori ad approfittare di chi ne ha bisogno.

I procuratori generali dell'Oregon, del Nuovo Messico e dell'Illinois hanno messo in guardia i consumatori dai siti di test Covid-19 "pop-up" che potrebbero fornire risultati falsi o carpire informazioni personali.

Le persone dovrebbero essere "caute nei confronti dei siti di test pop-up che addebitano spese vive, non mostrano loghi, non rivelano il laboratorio che esegue il test, non sono affiliati a un'organizzazione nota o chiedono informazioni sensibili, come i numeri di previdenza sociale, che non sono necessarie per l'assicurazione", ha detto il procuratore generale dell'Oregon Ellen Rosenblum .

Ricercatore: "La fine dell'isolamento al quinto giorno dovrebbe includere un test rapido dell'antigene negativo".

Le attuali linee guida dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dicono che le persone infettate da Covid-19 possono terminare l'isolamento dopo cinque giorni se non hanno sintomi, e che dovrebbero indossare una maschera per gli altri per almeno altri cinque giorni.

Il CDC ha dichiarato che l'approccio miglioreper chi ha accesso a un test è utilizzarlo verso la fine del periodo di isolamento di cinque giorni. Ma il CDC non ha detto che un risultato negativo del test è necessario per porre fine all'isolamento dopo cinque giorni.

Ma un nuovo studio sulla contagiosità della variante Omicron ha rilevato che molte persone erano ancora ritenute contagiose cinque giorni dopo la rilevazione iniziale dell'infezione, suggerendo che potrebbe essere necessario un approccio più cauto.

I ricercatori hanno esaminato 10.324 risultati del test Covid-19 di 537 giocatori dell'NBA e altri affiliati alla lega, trovando 97 casi confermati e sospetti di Omicron.

Tra le 27 persone che sono risultate positive uno o meno giorni dopo un precedente test negativo, il 52% è stato ritenuto ancora infettivo cinque giorni dopo la rilevazione dell'infezione.

E tra le 70 persone che sono risultate positive a due o più giorni da un precedente test negativo, il 39% è stato ritenuto ancora infettivo cinque giorni dopo il rilevamento dell'infezione.

"La fine dell'isolamento al quinto giorno dovrebbe includere un test rapido dell'antigene negativo", ha detto uno dei ricercatori dello studio, Nathan Grubaugh della Yale School of Public Health. "Altrimenti l'isolamento deve essere prolungato".

John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey e Meagon Whitehead della CNN hanno contribuito a questo servizio.

