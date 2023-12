L'ondata di migranti è alimentata da agenzie di viaggio pseudo-legittime che collegano i migranti ai contrabbandieri, dice il funzionario del CBP

Questi contrabbandieri facilitano l'attraversamento illegale di 500-1.000 persone alla volta, ha detto il funzionario.

"Questi contrabbandieri mettono sconsideratamente i migranti in pericolo: in luoghi remoti oltre il confine, sui treni o nelle acque del fiume Rio Grande", ha dichiarato in un comunicato Troy A. Miller, funzionario senior del CBP che svolge le funzioni di commissario.

Una nazionalità particolare è quella senegalese, ha detto il funzionario del CBP. Agenzie di viaggio pseudo-legittime che stanno nascendo in città come Dakar, la capitale del Senegal, pubblicizzano viaggi senza visto per l'Europa e poi per gli Stati Uniti, ha detto il funzionario. I cosiddetti pacchetti di viaggio includono un collegamento con le organizzazioni di contrabbando che facilitano gli spostamenti verso il confine meridionale degli Stati Uniti con l'aiuto di grandi linee di autobus nello stato messicano settentrionale di Sonora che gestiscono decine di autobus al giorno verso punti casuali del confine, secondo il funzionario.

La settimana scorsa, un'équipe della CNN a Lukeville, in Arizona, ha visto decine di uomini senegalesi appena entrati illegalmente nel Paese e in attesa di essere trasportati al centro per l'immigrazione.

All'inizio di questo mese, il CBP ha annunciato uno sforzo per reprimere le reti di trasporto di contrabbando, comprese le "linee di autobus e furgoni" utilizzate per facilitare l'immigrazione illegale.

"Le misure comprendono operazioni specifiche di applicazione della legge incentrate sulle società di trasporto e sui loro dipendenti che facilitano le attività di contrabbando di migranti", ha dichiarato Miller in una dichiarazione rilasciata il 2 dicembre.

Il risultato di questi sforzi illeciti da parte di gruppi internazionali è un'ondata di migranti senza precedenti che ha sopraffatto la polizia di frontiera degli Stati Uniti, spingendo il governo federale a sospendere le operazioni ai valichi di San Ysidro, in California, Lukeville, in Arizona, e El Paso e Eagle Pass, in Texas.

Secondo lo stesso funzionario del CBP, le chiusure hanno permesso di riassegnare alle aree interessate 100 membri del personale dei porti di ingresso e altro personale delle forze dell'ordine esterno al CBP. Il Bureau of Prisons sta anche fornendo supporto per il trasporto.

Martedì, circa 12.600 migranti sono stati arrestati al confine meridionale degli Stati Uniti nell'arco di 24 ore, ha dichiarato alla CNN il rappresentante democratico del Texas Henry Cuellar.

Nei primi 14 giorni di dicembre, più di 37.000 migranti sono stati arrestati nel Tucson Border Patrol Sector, che comprende Lukeville, secondo John Modlin, agente capo del settore.

Il funzionario del CBP ha dichiarato che le risorse dell'agenzia sono in grado di gestire circa la metà del volume di arresti attualmente in corso al confine meridionale degli Stati Uniti. Gli agenti hanno il compito di garantire la sicurezza e di rispondere alle emergenze mediche più gravi.

"Il CBP e i nostri partner federali hanno bisogno di ulteriori finanziamenti da parte del Congresso per poter continuare ad applicare le conseguenze per coloro che non utilizzano i percorsi stabiliti", ha dichiarato Miller.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com