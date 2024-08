L'OMS manda un milione di dosi di vaccino a Gaza dopo l'epidemia di polio

Dopo la rilevazione di virus del poliomielite nelle acque reflue della Striscia di Gaza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) invierà oltre un milione di dosi di vaccino antipoliomielite nella regione, secondo le loro dichiarazioni. "L'OMS sta inviando oltre un milione di dosi di vaccino antipoliomielite da somministrare nelle prossime settimane", ha spiegato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ai giornalisti. Ha sottolineato che gli operatori sanitari nella Striscia di Gaza hanno bisogno di libertà di movimento per somministrare le vaccinazioni.

La rilevazione del virus del poliomielite nelle acque reflue della Striscia di Gaza indica "che il virus sta circolando nella popolazione e sta mettendo a rischio i bambini non vaccinati", ha detto Tedros. Un cessate il fuoco o almeno alcuni giorni di calma sono cruciali per proteggere i bambini nella Striscia di Gaza, ha sottolineato.

Il 30 luglio, il Ministero della Salute palestinese controllato da Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato la regione "area epidemica di poliomielite". L'autorità incolpa la distruzione delle strutture sanitarie dell'esercito israeliano per l'insorgenza della malattia. Il virus è stato rilevato in campioni di acque reflue nella città meridionale di Khan Yunis e al centro della Striscia di Gaza.

La poliomielite, il termine medico per la paralisi infantile, è causata da un virus acuto infettivo che attacca il midollo spinale e può causare paralisi irreversibile nei bambini. Il virus del poliomielite viene typically diffuso attraverso le feci di una persona infetta e viene ingerito attraverso acqua o cibo contaminati. Anche se non esiste una cura per la poliomielite, la vaccinazione ne previene la diffusione.

La dichiarazione della Striscia di Gaza come "area epidemica di poliomielite" da parte del Ministero della Salute palestinese controllato da Hamas evidenzia la gravità della situazione nella regione. Il invio di oltre un milione di dosi di vaccino antipoliomielite nella Striscia di Gaza da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è finalizzato a contrastare questo focolaio.

