L'OMS è preoccupata per il virus della parotite in Africa

Un'ondata di infezioni da virus Mpox in Africa sta causando preoccupazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Mercoledì, l'OMS ha dichiarato che si tratta di un'emergenza sanitaria di interesse internazionale, il livello di allarme più alto. Giovedì, la Svezia è diventata il primo paese europeo a segnalare un caso della variante attualmente in circolazione 1b in Africa; il Pakistan ha segnalato il suo primo caso di Mpox venerdì.

La malattia era precedentemente nota come monkeypox per decenni. È stata rinominata solo due anni fa per evitare il rischio di discriminazione razziale. I virus Mpox erano originariamente diffusi principalmente nei roditori in Africa occidentale e centrale. I primi casi umani sono stati segnalati negli anni '70 nel Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. Fino a poco tempo fa, le infezioni erano per lo più limitate ai casi in cui le persone avevano mangiato la carne di animali infetti.

I sintomi includono febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee che assomigliano alla piccola peste. Il tasso di letalità è stimato tra l'1 e il 10% dei casi, a seconda del sistema sanitario del paese interessato e della specifica ceppo del virus.

Ci sono due famiglie principali del virus Mpox, note come clade. Il clade 1, più pericoloso, è attualmente diffuso principalmente nella fascia del Congo in Africa centrale. Il clade 2 circola principalmente in Africa occidentale.

