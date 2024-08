- L'OMS dichiara lo stato di emergenza per Mpox <unk> cosa significa per la Germania?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello massimo di allarme a causa della diffusione del virus Mpox. Vari focolai di Mpox in Africa e una nuova variante potenzialmente pericolosa minacciano la salute pubblica a livello globale. È stata dichiarata un'emergenza per la salute pubblica di interesse internazionale (PHEIC).

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) ha descritto la diffusione del virus come "molto preoccupante". L'IFRC è pronta ad aiutare a contenere la diffusione del virus anche nelle regioni remote.

Cos'è il Mpox?

Il Mpox era precedentemente noto come monkeypox perché era stato identificato per la prima volta nei macachi. In generale, l'OMS non nomina le malattie dopo gli animali o i paesi in cui vengono scoperte per evitare discriminazioni. Il virus è correlato al virus della piccola vaiolo (Variola virus). Causa principalmente eruzioni cutanee, ma anche febbre e dolori muscolari.

Perché l'OMS dichiara un'emergenza ora?

Una nuova variante sta causando preoccupazione per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È stata scoperta alla fine del 2023 nella Repubblica Democratica del Congo. È una sottolinea della cladi I (romana) del Mpox. Viene chiamata Ib. Secondo le osservazioni degli esperti sul campo, è probabile che sia più contagiosa delle varianti precedenti e causi un'infezione più grave, secondo Dimie Ogoina, uno specialista nigeriano delle malattie infettive dell'Università della Delta del Niger. Ha guidato il comitato di emergenza dell'OMS composto da esperti indipendenti.

La variante Ib si diffonde attraverso i contatti sessuali, secondo Ogoina. Tuttavia, nella Repubblica Democratica del Congo, i bambini piccoli sono principalmente infettati, rappresentando una grande parte dei decessi.

Quanto è diffuso il Mpox?

Quest'anno sono stati segnalati più di 14.000 casi sospetti e più di 500 morti dalla Repubblica Democratica del Congo e da altri paesi - più del totale dell'anno precedente. Gli esperti temono che questo potrebbe essere solo la punta dell'iceberg perché non vengono effettuati sufficienti test e non tutti i soggetti infetti cercano cure mediche.

Cosa significa un'emergenza per la salute pubblica di interesse internazionale?

Una PHEIC non ha conseguenze concrete. L'OMS vuole utilizzarla per aumentare la vigilanza tra le autorità di tutto il mondo e spera in un maggiore sostegno finanziario per le misure di contenimento in Africa.

Qual è il rischio di Mpox in Europa?

Molto basso, secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). Secondo l'Istituto Koch (RKI), non ci sono ancora casi noti della cladi I. "Il Mpox non si trasmette facilmente", ha detto la virologa Marion Koopmans dell'Università di Rotterdam. "Si diffonde attraverso il contatto diretto e quindi - teoricamente - è relativamente facile da fermare se viene diagnosticato e riconosciuto".

E i vaccini?

Ci sono due vaccini, ma non Nearly sufficient doses, especially not in Africa. Tim Nguyen of the WHO said that 500,000 doses of the MVA-BN vaccine are available for purchase. Another 2.4 million could be produced by the end of the year if there are firm orders. The WHO appealed to donor countries to provide funds. It also asked countries with stockpiles to donate doses.

The second vaccine, LC16, is produced in Japan but not commercially, said Nguyen. However, Japan is always very generous with donations. The EU has already announced that it will make available around 175,000 doses of the MVA-BN vaccine. The manufacturer, Bavarian Nordic, has offered to donate 40,000 doses.

Da dove viene il virus?

I virus del Mpox erano originariamente diffusi principalmente nei roditori in Africa occidentale e centrale. Sono stati scoperti per la prima volta negli anni '70 nel territorio dell'attuale Repubblica Democratica del Congo. A causa di un notevole cambiamento nel modello e nella frequenza delle mutazioni, si presume che il patogeno circoli tra gli esseri umani almeno dal 2016, secondo quanto riportato dalla rivista "Science".

L'OMS aveva già dichiarato un'emergenza una volta nel luglio 2022 a causa del Mpox. In quel momento, i casi della malattia, che era precedentemente virtualmente sconosciuta fuori dall'Africa, sono stati segnalati da più di 60 paesi, compresa la Germania. Il numero di casi è diminuito significativamente dopo l'educazione delle fasce a rischio e i programmi di vaccinazione a partire da agosto 2022. Nel maggio 2023, l'OMS ha revocato l'emergenza.

L'Unione Europea, insieme ad altre organizzazioni globali per la salute, sta monitorando da vicino la situazione riguardante il virus Mpox e la variante Ib emergente. A causa del numero crescente di casi e di morti in vari paesi, compresa la Repubblica Democratica del Congo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha identificato il rischio di Mpox in Europa come molto basso.

