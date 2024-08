L'OMS dichiara l'epidemia di mpox un'emergenza sanitaria globale

L'OMS ha convocato il suo comitato di emergenza per la mpox a causa della preoccupazione per l'arrivo di una variante più letale del virus, clade Ib, in quattro province precedentemente non colpite in Africa. Questa variante era stata precedentemente contenuta nella Repubblica Democratica del Congo.

Gli esperti indipendenti del comitato si sono riuniti virtualmente mercoledì per consigliare il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sulla gravità dell'epidemia. Dopo questa consultazione, ha annunciato mercoledì di aver dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale - il livello più alto di allarme nel diritto sanitario internazionale.

Conosciuta anche come PHEIC, questa è una condizione assegnata dall'OMS a "eventi straordinari" che rappresentano un rischio per la salute pubblica per altri paesi attraverso la diffusione internazionale delle malattie. Questi eventi potrebbero richiedere una risposta coordinata a livello internazionale, secondo l'organizzazione.

Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria di sicurezza continentale il giorno precedente - la prima dichiarazione del genere da parte dell'agenzia dal suo inizio nel 2017.

Da inizio anno, sono stati segnalati più di 17.000 casi e più di 500 decessi in 13 paesi africani, secondo il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie, che classifica l'epidemia come "evento a rischio molto alto". Il numero più alto di casi - più di 14.000 - si è verificato nella RDC, che ha segnalato il 96% dei casi confermati questo mese.

La mpox, precedentemente nota come monkeypox, è una malattia virale che si diffonde facilmente tra le persone e dagli animali infetti. Si diffonde attraverso il contatto ravvicinato come il tocco, il bacio o il sesso, nonché attraverso materiali contaminati come lenzuola, vestiti e aghi, secondo l'OMS. I sintomi includono febbre, rash doloroso, mal di testa, dolori muscolari e alla schiena, stanchezza e linfonodi ingrossati.

Per decenni, la malattia è stata principalmente riscontrata in Africa centrale e occidentale, ma ha iniziato a diffondersi anche in Europa e in Nord America nel 2022. L'OMS ha dichiarato la diffusione della mpox un'emergenza sanitaria globale in luglio 2022 e l'ha interrotta in maggio 2023.

La mpox è caratterizzata da due clade genetiche, I e II. Un clade è un ampio gruppo di virus che si è evoluto nel corso dei decenni ed è un gruppo geneticamente e clinicamente distinto. Il clade Ib è più trasmissibile e causa una malattia più grave.

I funzionari dell'OMS hanno precedentemente affermato che il virus potrebbe essere contenuto "in modo abbastanza semplice, se si fanno le cose giuste al momento giusto". Hanno inoltre chiamato alla cooperazione internazionale nel finanziamento e nell'organizzazione degli sforzi per contenere l'epidemia.

L'organizzazione ha già approvato il processo di utilizzo d'emergenza per entrambi i vaccini contro la mpox e ha elaborato un piano di risposta regionale che richiede $15 milioni, con $1,45 milioni già rilasciati dal Fondo di emergenza dell'OMS.

Questa è una storia in diretta e verrà aggiornata.

