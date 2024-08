L'OMS dichiara il più alto livello di allarme globale per la diffusione della malattia di Mpox

L'emergenza sanitaria di interesse internazionale può essere dichiarata solo dal Direttore dell'OMS e comporta azioni vincolanti per contenere la malattia rilevante.

All'inizio delle consultazioni del comitato d'emergenza dell'OMS, Tedros aveva spiegato che erano state registrate circa 90 infezioni con il più grave e letale virus sottotipo 1b nei paesi precedentemente non colpiti del Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda. Nella Repubblica Democratica del Congo, erano già stati registrati più di 14.000 casi quest'anno, con 524 decessi a causa del virus, noto da decenni come vaiolo delle scimmie.

I virus del vaiolo delle scimmie erano originariamente diffusi principalmente tra i roditori in Africa occidentale e centrale. La trasmissione da uomo a uomo è possibile con un contatto ravvicinato, come durante il sesso. I sintomi tipici della malattia includono febbre e pustole cutanee. In casi gravi, la malattia può essere fatale.

Nel maggio 2022, il sottotipo 2b del virus della malattia ha iniziato a diffondersi al di fuori dell'Africa, principalmente in Europa. Sono stati principalmente colpiti gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. L'OMS ha quindi dichiarato, come con il coronavirus SARS-CoV-2, un'emergenza sanitaria di interesse internazionale, che è terminata nel maggio 2023. Tuttavia, il sottotipo 2b del virus è significativamente meno pericoloso del sottotipo 1b attualmente in diffusione.

La dichiarazione di un'emergenza sanitaria di interesse internazionale per la diffusione del virus del vaiolo delle scimmie sottotipo 2b al di fuori dell'Africa da parte dell'OMS sottolinea la necessità di una cooperazione globale nella distribuzione di risorse e informazioni per contenere la malattia.

Con la dichiarazione di un'emergenza sanitaria dell'OMS, i paesi devono priorità e strategizzare la distribuzione dei vaccini e dei farmaci per mitigare la diffusione del letale virus del vaiolo delle scimmie sottotipo 1b, soprattutto nelle regioni colpite come Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda.

