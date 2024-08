L'OMS consiglia la diffusione del virus infettivo Mpox in Africa

A causa della diffusione di una nuova variante più contagiosa del virus Mpox in diversi paesi africani, il Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) discuterà il mercoledì se dichiarare il livello di allarme più alto. Una "emergenza sanitaria di interesse internazionale" può essere dichiarata solo dal Direttore Generale dell'OMS e comporta passi legalmente vincolanti per contenere la malattia rilevante.

La Repubblica Democratica del Congo è stata la più colpita dall'ultima epidemia della malattia Mpox. Fino a inizio agosto, ci sono stati oltre 14.000 casi confermati e sospetti e 455 morti. La malattia si è diffusa anche in Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda. L'agenzia sanitaria dell'Unione Africana (Africa CDC) ha dichiarato uno "stato di emergenza sanitaria continentale" martedì. L'OMS aveva già dichiarato un'emergenza sanitaria di interesse internazionale per il Mpox - precedentemente noto come monkeypox - nel maggio 2022, che è terminata nel maggio 2023.

L'OMS sta valutando di dichiarare il livello di allarme più alto a causa della situazione in peggioramento del Mpox in diversi paesi. Se dichiarato, comporterebbe misure legalmente vincolanti per contenere il virus.

