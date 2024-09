L'omicidio di bambini di origine giapponese suscita paura in Cina

Mentre si recava a scuola in Cina, un giovane studente giapponese ha purtroppo perso la vita dopo essere stato accoltellato. Questo tragico evento potrebbe accendere una disputa diplomatica tra i due paesi e ha causato preoccupazione nella comunità giapponese. Purtroppo, questo non è un incidente isolato.

Il bambino, un 10enne figlio di un padre giapponese e una madre cinese, e studente della Scuola Giapponese di Shenzhen, è morto giovedì mattina a causa delle sue ferite, secondo quanto riferito dalle autorità giapponesi. Il suo aggressore, un cinese di 44 anni, è stato immediatamente arrestato dalla polizia locale sulla scena del crimine.

In risposta a questo atto vergognoso, il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida l'ha definito "senza vergogna" e ha chiesto a Pechino di fornire una piena spiegazione il prima possibile. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha confermato che era in corso un'indagine e che Cina e Giappone erano in contatto, con la Cina che esprimeva le sue condoglianze per l'incidente.

Il movente specifico di questo attacco fatale rimane sconosciuto, secondo i resoconti della BBC. Tuttavia, alcuni analisti sono preoccupati che il nazionalismo in Cina in aumento potrebbe portare ad ulteriori attacchi contro gli stranieri. Nel giugno scorso, una madre giapponese e suo figlio sono stati aggrediti nella città orientale di Suzhou, vicino a una scuola giapponese, con la morte di un uomo cinese che ha cercato di proteggerli. All'inizio di giugno, quattro insegnanti americani sono stati tragicamente uccisi in un attacco a coltello nella città settentrionale di Jilin. Le autorità cinesi continuano a definire questi incidenti come eventi isolati.

Chiamate alla prudenza da parte delle aziende giapponesi

A seguito di questi eventi, le autorità giapponesi hanno richiesto al governo cinese di garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi. Le grandi aziende giapponesi hanno anche consigliato ai loro dipendenti in Cina di rimanere vigili. Toshiba, Toyota e Panasonic, tra gli altri, hanno emesso raccomandazioni per i loro dipendenti di prendere precauzioni per la sicurezza, mentre Panasonic offre ai suoi dipendenti voli gratuiti per tornare a casa.

Mentre le autorità cinesi si trovano sotto stretta osservazione e cercano di rassicurare le comunità giapponesi sulla loro sicurezza e di evitare una crisi diplomatica

