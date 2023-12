L'ologramma della Regina sventola dalla carrozza d'oro al concorso per il Giubileo di Platino

La Gold State Coach, che ha trasportato per la prima volta la 96enne monarca britannica da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster nel giorno della sua incoronazione nel 1953, ha guidato una spettacolare processione per le strade di Londra come parte del corteo per il Giubileo di Platino di domenica.

Ma la Regina stessa non era a bordo durante il corteo. Al contrario, sui finestrini sono stati proiettati filmati d'archivio che la ritraggono mentre saluta dalla carrozza il giorno dell'incoronazione.

Costruita nel corso di due anni e completata nel 1762, la Gold State Coach è la terza carrozza più antica del Regno Unito. Quattro restauri nel corso dei secoli hanno lasciato almeno sette strati di doratura e ritocco sulla sua carrozzeria.

Adornata con sculture ornamentali di cherubini e tritoni, a dimostrazione dell'unità e della forza nazionale, e con dipinti su pannelli, l'accattivante carrozza è un'opera d'arte in movimento. All'interno, è altrettanto dettagliata e rivestita di velluto e raso.

Progettata da Sir William Chambers, consigliere architettonico di Re Giorgio III, e costruita dal carrozziere Samuel Butler, la vettura è lunga circa 23 piedi, alta 12 e realizzata in legno dorato. Con un peso di oltre quattro tonnellate, è sempre e solo trainata da otto cavalli a passo d'uomo.

Ogni dettaglio artistico della carrozza rende omaggio alla storia della Gran Bretagna. Secondo The Royal Collection Trust, su ogni ruota è scolpita un'enorme figura di tritone come dimostrazione del potere imperiale. Il suo corpo è ornato da palme e teste di leone insieme ad altri motivi che celebrano le vittorie navali britanniche. Uno dei pannelli frontali presenta la figura della guerriera Britannia con elmo.

"Ovunque si guardi, nelle sculture dorate e nei pannelli dipinti, nelle uniformi dei postiglioni, degli sposi, dei camerieri, degli assistenti e delle guardie a cavallo, c'è una ricca tradizione e storia", ha dichiarato Adrian Evans, il maestro di corteo del giubileo, parlando del design della carrozza sul sito web della famiglia reale.

La famosa carrozza fece la sua prima uscita in grande stile per l'apertura del Parlamento nel 1762 sotto Giorgio III e fu poi utilizzata per le incoronazioni e altre importanti cerimonie reali fino alla morte del Principe Alberto nel 1861. Il re Edoardo VII ne riprese l'uso in occasione della sua incoronazione nel 1902.

Elisabetta II non rimase del tutto impressionata quando viaggiò nella carrozza durante la sua incoronazione, ricordando che non era "molto comoda" e che "non era affatto pensata per viaggiare", in un documentario della BBC del 2018. Da allora, la Regina vi è salita solo due volte: per il Giubileo d'argento del 1977 e per il Giubileo d'oro del 2002. La carrozza è normalmente esposta al pubblico presso il Royal Mews.

Il concorso per il Giubileo di Platino ha segnato il finale del fine settimana di quattro giorni in onore del monarca più longevo della Gran Bretagna. I festeggiamenti hanno portato un'infinità di feste di strada, mostre speciali e parate spettacolari, con la partecipazione di oltre 10.000 artisti.

"Sarà uno spettacolo unico", ha detto Evans a proposito del ruolo dell'allenatore nel corteo prima dell'evento, aggiungendo che "darà il tono alle numerose e spettacolari attrazioni che verranno".

Questa storia è stata aggiornata per riflettere i dettagli dopo l'inizio del concorso di domenica.

Didascalia dell'immagine in alto: Un'immagine della Gold State Coach al concorso Platinum Jubilee.

Zoe Sottile della CNN ha contribuito a questo servizio.

