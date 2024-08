L'Olimpiade deve nascondere il trauma "wow"

Probabilmente ha dipinto il peggiore scenario dei Giochi Olimpici del 2021: Annika Zillekens, in preda alla disperazione, ha colpito il suo cavallo durante il Pentathlon Moderno. Le lacrime sono rimaste, seguite da un processo e minacce di morte. La vita della 34enne è cambiata da allora - a Parigi, si tratta di una missione personale.

La cavalcata finale ha cambiato tutto. Sono passati tre anni dalla competizione che è diventata un trauma per Annika Zillekens e il Pentathlon Moderno. Un cavaliere disperato, un cavallo agitato. Lacrime. Dolore. Frusta e speroni. La dramma di Tokyo è stato trasmesso sui televisori di tutto il mondo. Chi non aveva silenziato il dispositivo ha sentito Kim Raisner, l'allenatore nazionale, incitare la sua atleta sopraffatta attraverso i microfoni esterni, "Vai, colpiscilo!"

Zillekens lo colpisce, su Saint Boy, il cavallo assegnato che non obbediva nemmeno sotto la forza. Si svolgono scene brutali. Si tratta dell'oro. Alla fine, Zillekens, che gareggiava con il suo nome da nubile Schleu al momento, perde più di una medaglia. Viene etichettata come maltrattatrice di cavalli, affronta un processo in tribunale. La sua reputazione è rovinata.

È passato molto tempo da allora. Zillekens si è sposata e ha preso una pausa di maternità. Quando è tornata sulla scena olimpica giovedì con la scherma a Parigi, vincendo 17 su 35 incontri, non era principalmente per il podio. Ora, sabato e domenica, sarà cruciale per lei. La 34enne vuole fare pace con le Olimpiadi, l'evento che l'ha motivata per oltre un decennio.

"Trasformati in assassini di cavalli"

Zillekens non ignora il passato, ma è solo quello - il passato. "Ho semplicemente accettato che fa parte della mia storia, non necessariamente la più bella," ha detto alla Die Zeit. Brutta anche per gli insulti online e persino le minacce di morte che sono stati capitoli oscuri di quella storia. "Siamo stati trasformati in assassini di cavalli," ha detto di recente Raisner al Münchner Merkur/tz, nonostante le critiche giustificate.

Zillekens sarà sotto particolare scrutinio a causa del suo passato. Questo si applica anche al suo sport. A Parigi, si conclude una tradizione di 112 anni. L'evento controverso di equitazione, che è stato un argomento di discussione dal trauma di Zillekens a Tokyo, non farà più parte del programma di gara dopo questi Giochi. In futuro, verrà utilizzato il nuovo evento ostacoli. La riforma ha salvato il posto del Pentathlon Moderno nel programma olimpico.

Regole di equitazione cambiate

La cavalcata finale sarà diversa. Scene come quelle di Tokyo non dovrebbero ripetersi questo fine settimana. Le regole sono cambiate. Il percorso è stato accorciato. Tra le altre cose, ci sono due ostacoli in meno, ciascuno di dieci centimetri più basso. "I francesi," ha detto Raisner all'SID, "hanno fatto uno sforzo notevole per preparare molto bene i cavalli." Cavalli che si adattano a questo formato: "Siamo ben preparati. Vogliamo dimostrare che siamo buoni cavalieri."

Un nuovo formato, una nuova situazione, un nuovo cavallo, una nuova occasione. Tokyo è fuori dalle loro menti. "Vogliamo guardare al futuro," ha detto Raisner. E mantenere le Olimpiadi in bei ricordi. "Se è sufficiente per una medaglia - sarebbe pazzesco. Ma anche con un posto tra i primi dieci, posso andarmene soddisfatta," ha detto Zillekens. La sua cavalcata finale si avvicina.

