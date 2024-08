- L'oleodotto per il gas naturale è stato danneggiato a Regensburg <unk> un operaio si è ferito durante la costruzione

Durante i lavori di scavo su una conduttura del gas a Regensburg, un operaio ha subito lievi ferite. L'uomo ferito è stato portato in ospedale per ricevere cure mediche. Un escavatore ha accidentalmente danneggiato la conduttura del gas durante i lavori, come riferito da un portavoce della polizia. Al momento del fatto, i pompieri hanno rilevato un forte odore di gas.

Purtroppo, la conduttura del gas danneggiata non poteva essere separata, quindi è stata temporaneamente chiusa. Successivamente, i tecnici esperti hanno riparato la tubatura.

All'alba, circa 30 residenti in un raggio di 250 metri sono stati evacuati e assistiti per diverse ore. Tuttavia, la polizia ha affermato che "non c'era minaccia per la pubblica sicurezza". Un portavoce della polizia ha commentato che il gas era gas naturale, che ha un aroma.

L'operazione è terminata circa quattro ore dopo. I residenti sono stati quindi autorizzati a fare ritorno alle loro case. In totale, sono stati presenti circa 65 operatori di soccorso, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco.

L'interruzione della conduttura del gas non ha interessato solo Regensburg, ma ha riguardato anche aree della vicina Baviera. L'incidente ha scatenato un'attenta indagine da parte delle autorità locali della Baviera.

