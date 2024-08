- Lola Weippert, una nota conduttrice di RTL, ha una tumore al torace.

**Reality TV personality Lola Weippert ("Temptation Island") ha scoperto una crescita nel seno. La 28enne ha condiviso questa notizia dopo un esame, in un video pubblicato su Instagram. "A questo punto, speriamo per il meglio: è probabile che questa crescita rimanga benigna", ha dichiarato, originaria di Rottweil. Tuttavia, a causa della sua crescita, verrà ora inviata alla Charité per ulteriori valutazioni. "E poi la estrarranno chirurgicamente e spero in un esito positivo."

Questa procedura viene generalmente eseguita durante una biopsia con ago core.

La conferma finale sulla natura dell'anomalia mammaria spesso arriva dopo l'estrazione e l'esame di un campione di tessuto. Durante una biopsia con ago core, un piccolo campione di tessuto viene prelevato dalla lesione utilizzando un ago cavo, generalmente somministrando anestesia locale. Molte anomalie mammarie si rivelano benigne e non aumentano il rischio di cancro al seno.

La influencer ha incoraggiato i suoi oltre 700.000 follower a sottoporsi regolarmente a controlli: "Fallo per te, fallo per il tuo corpo". In conversazioni private con le sue amiche, si è sorpresa nel scoprire che alcune di loro non visitavano il ginecologo da anni.

Lola Weippert, che aveva pianto in precedenza, ha espresso la speranza di un esito benigno dopo essere stata inviata alla Charité per ulteriori valutazioni della crescita nel seno. Dopo l'estrazione chirurgica e l'esame del campione di tessuto durante una biopsia con ago core, si conoscerà la conferma finale della natura dell'anomalia mammaria.

Leggi anche: