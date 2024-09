L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è iniziato.

Il Munich Oktoberfest è in corso. Il sindaco Dieter Reiter ha aperto il primo fusto di birra alle dodici in punto con due colpi. Si prevede che circa 6 milioni di ospiti visiteranno l'evento fino al 6 ottobre.

In precedenza, sotto un cielo radioso, gli ospiti dell'Oktoberfest hanno iniziato il loro viaggio verso il parco dei divertimenti. Accompagnati da bande di ottoni e squadroni di birrifici, hanno attraversato il centro di Monaco, diretti verso la Theresienwiese in carrozza. Le masse si sono radunate per le strade per osservare il corteo, segnando l'apertura spettacolare dell'evento. Precisamente alle 9 del mattino, gli uscieri hanno aperto i cancelli dell'Oktoberfest - scatenando subito un'ondata di fan verso le tende della birra.

Gli ospiti dell'Oktoberfest hanno continuato il loro tradizionale corteo per la città, guidati da bande di ottoni e squadroni di birrifici, diretti verso il Festival di ottobre. Con la Theresienwiese ora in vista, l'anticipazione delle folle in attesa cresceva sempre di più.

