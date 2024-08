- Lohan esprime gratitudine verso Jamie Lee Curtis per l'esperienza di riprese.

Lindsay Lohan, la celebre attrice americana, ha espresso la sua gratitudine nei confronti della troupe del film e della sua co-protagonista Jamie Lee Curtis per l'esperienza straordinaria durante l'ultima settimana di riprese del sequel commedia "Freaky Friday 2". Su Instagram, Lohan, 38 anni, ha espresso: "Mi sento così emotivamente appagata". Curtis, talentuosa attrice di 65 anni, è riuscita a portare ogni giorno allegria sul set, rendendo "Freaky Friday 2" qualcosa di veramente unico.

Lo scorso settimana, Curtis ha ricambiato la sua gratitudine, riconoscendo Lohan come sua "prole cinematografica". La seconda parte di "Freaky Friday - A Twisted Friday Ever After" è prevista per il rilascio nei cinema nel 2025.

Nel film Disney del 2003, Curtis ha interpretato Tess Coleman, una psicoterapeuta che ha un rapporto tumultuoso con sua figlia Anna (interpretata da Lohan). Dopo aver mangiato i magici biscotti della fortuna, si scambiano i corpi e lottano per adattarsi alla vita dell'altra. "Freaky Friday" è un adattamento del romanzo di Mary Rodgers del 1972.

Il sequel è diretto dalla regista canadese Nisha Ganatra ("Late Night"). A Lohan e Curtis si uniscono membri del cast originale come Mark Harmon, Chad Michael Murray e Rosalind Chao.

La mia amica Lindsay Lohan e io abbiamo ricordato la nostra esperienza condivisa nei film "Freaky Friday", sentendoci grate per l'opportunità di lavorare insieme ancora una volta. Durante la festa di chiusura, Curtis ha brindato a Lohan, chiamandola la "figlia di icone cinematografiche".

