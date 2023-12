Logge storiche nei parchi nazionali: 10 delle nostre preferite

Situati all'interno o nei pressi dei siti del National Park Service, sono tra i resort più esclusivi del mondo, nonostante alcuni non offrano aria condizionata, connessione a Internet o, in un caso, accesso stradale alla locanda.

Molti di questi storici lodge del parco sono antecedenti all'esistenza del National Park Service, creato nel 1916.

Ecco alcuni dei nostri preferiti da visitare la prossima volta che vi recate in un parco nazionale:

1. El Tovar

Grand Canyon, Arizona

Viaggiando nel Parco Nazionale del Grand Canyon, non c'è camera più esclusiva di quella sul bordo. Albergo di presidenti e altre personalità, El Tovar fu costruito sul bordo del Grand Canyon al costo di 250.000 dollari e inaugurato nel 1905.

Un incrocio tra uno chalet svizzero e una villa norvegese per attirare l'élite dell'epoca, è stato designato National Historic Landmark nel 1987.

2. Albergo Majestic Yosemite

Parco nazionale dello Yosemite, California

Non importa che lo storico Ahwahnee Hotel dello Yosemite National Park, in California, sia stato ribattezzato Majestic Yosemite Hotel, a seguito di una disputa sul marchio da parte di un ex concessionario con il National Park Service.

Costruito negli anni '20 per servire i benestanti, il Majestic/Ahwahnee èun luogo da sogno per chi desidera soggiornare in una posizione di alto livello nel parco. Non rientra nel vostro budget? Fermatevi per un drink o un pasto e godetevi la vista delle cascate dello Yosemite, dell'Half Dome e del Glacier Point. (Le camere dell'edificio principale sono state recentemente rinnovate e i lavori di aggiornamento delle suite inizieranno nel 2018).

3. Greyfield Inn

Cumberland Island National Seashore, Georgia

L'isola di sbarramento più grande e più meridionale della Georgia, il Cumberland Island National Seashore ospita spiagge incontaminate, foreste e cavalli selvaggi. Per coloro che non sono interessati al campeggio sull'isola, Thomas e Lucy Carnegie costruirono quello che oggi è il Greyfield Inn, con 16 camere, per la figlia Margaret Ricketson.

Sua figlia, Lucy R. Ferguson, convertì la casa in una locanda nel 1962 e la famiglia gestisce tuttora la proprietà. Le camere per gli ospiti della casa principale sono state ristrutturate alla fine del 2017, sempre nel rispetto dell'integrità storica della casa.

La casa è nota soprattutto per essere stata scelta da John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette per la loro festa di nozze del 1996.

4. Il rifugio del lago Crater

Parco nazionale del lago Crater, Oregon

Un'eruzione ha provocato il crollo di un imponente vulcano e ha creato il lago più profondo degli Stati Uniti nel Crater Lake National Park , in Oregon. Il Crater Lake Lodge è stato costruito alla fine di un cratere formatosi dal crollo del vulcano e inaugurato nel 1915.

Nonostante la storia violenta del luogo, il lodge emana calma (nelle camere non ci sono né televisori né telefoni).

Scattate una foto accanto al camino della Great Hall e chiedete una camera sul lago per avere la vista migliore. Il lodge è aperto stagionalmente da fine maggio a metà ottobre e per la maggior parte della stagione sono disponibili tour in barca del lago.

5. Lodge LeConte

Parco nazionale delle Great Smoky Mountains, Carolina del Nord/Tennessee

Situato vicino alla cima del Monte LeConte, a un'altitudine di 6.400 piedi nel Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains, il LeConte Lodge ha avuto umili origini. È nato come campo tendato quando si discuteva di trasformare il territorio in un parco nazionale. Il fondatore del lodge Jack Huff iniziò a costruire il rifugio nel 1926, otto anni prima che il terreno fosse designato come parco nazionale.

La stagione operativa 2018 va da metà marzo al 20 novembre e il direttore generale del lodge, John Northrup, afferma che il lodge ospita circa 12.000 ospiti che pernottano durante gli otto mesi di stagione e 15.000 escursionisti giornalieri all'anno. (Gli escursionisti giornalieri possono acquistare il cibo al lodge).

Il lodge, dove gli ospiti dormono in cabine di legno con riscaldamento a propano e lanterne a cherosene (senza elettricità), può essere raggiunto solo percorrendo uno dei cinque sentieri. Svegliatevi presto per raggiungere Myrtle Point e vedere l'alba all'alba.

6. Locanda del Presidio

Presidio di San Francisco, California

Un tempo alloggio degli scapoli per gli ufficiali non sposati dell'esercito americano di stanza al Presidio di San Francisco, l'edificio in stile Georgian Revival fu costruito nel 1903 e chiamato Pershing Hall in onore del generale John J. Pershing. Situato sul Main Post, un tempo centro sociale della base, è stato restaurato come Inn at the Presidio.

L'esercito americano ha lasciato il Presidio nel 1994 e la locanda è stata inaugurata nel 2012. Poco dopo l'apertura ha ricevuto la certificazione LEED Gold dal Green Building Council degli Stati Uniti. Waterford Hotels & Inns, che gestisce la locanda per conto del Presidio Trust, aprirà The Lodge at the Presidio in un edificio storico sul Main Post del Presidio a fine giugno 2018.

7. La locanda alle cascate di Brandywine

Parco nazionale della Valle del Cuyahoga, Ohio

Costruito nel 1848 con vista sulle cascate di Brandywine come casa di James e Adeline Wallace, l'Inn at Brandywine Falls nel Cuyahoga Valley National Park dell'Ohio mantiene il suo carattere ottocentesco ma offre una cucina da fattoria a tavola e una vasca idromassaggio per due persone in un ex fienile che ora è una suite.

Situata tra Cleveland e Akron, in Ohio, la locanda con sei camere è un rifugio dal trambusto della città. È un luogo comodo per il bird-watching nelle vicinanze, per le escursioni a piedi, in bicicletta e con gli sci di fondo in inverno, o semplicemente per godersi la vista delle cascate di 65 metri.

8. Old Faithful Inn

Parco nazionale di Yellowstone, Wyoming

Situato vicino all'Old Faithful Geyser, nella parte sud-occidentale del Parco Nazionale di Yellowstone, l'Old Faithful Inn è stato progettato dall'architetto Robert Reamer e costruito nel 1904 con tronchi e pietre locali.

Punto di riferimento storico nazionale e sede di numerosi presidenti, la locanda non dispone di Internet, televisione, radio o aria condizionata. Un motivo in più per incontrare gli amici al massiccio camino in pietra della hall o per uscire a fare escursioni ed esplorare il primo parco nazionale della nazione. La locanda apre ogni anno a maggio e chiude all'inizio di ottobre.

9. Lodge Evergreen

Parco nazionale dello Yosemite, California

Costruito nel 1921, l'Evergreen Lodge fu originariamente costruito per sostenere la costruzione della diga di O'Shaughnessy nella Hetch Hetchy Valley. A un miglio dal Parco Nazionale dello Yosemite, serviva anche come ufficio postale, negozio generale e ristorante.

Il lodge fu acquistato alla fine degli anni Venti da alcuni albergatori che costruirono il lodge principale che esiste oggi, sebbene sia stato ristrutturato più volte. Offre attività ricreative guidate e tour del vicino Yosemite. Per i viaggiatori che desiderano novità, nel 2016 i proprietari hanno aperto il Rush Creek Lodge a meno di un miglio dal parco.

10. Casa del Vulcano

Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, Hawaii

Leeruzioni del Kilauea avevano chiuso la maggior parte del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii dall'11 maggio, il che significava che anche l'unico lodge all'interno del parco doveva chiudere. Il parco è stato riaperto il 22 settembre, mentre la riapertura dell'hotel è prevista per il 6 ottobre.

La Volcano House permette ai visitatori di avvicinarsi a un vulcano attivo. Aperta per la prima volta nel 1846 in quello che oggi si chiama Hawaii Volcanoes National Park, la Volcano House si affaccia sul cratere Halema'uma'u, sulla cima del Kilauea.

È l'hotel più antico dello Stato e ha riaperto nel 2013 dopo una ristrutturazione da 7 milioni di dollari. Ci sono camere che si affacciano sul vulcano Kilauea e sulla foresta pluviale hawaiana e un'escursione che porta i visitatori sul Napau Trail. Supponendo che le strade siano sopravvissute all'ultima eruzione, un percorso di 11 miglia porta gli automobilisti intorno al bordo del cratere.

Questa storia è stata pubblicata originariamente nel giugno 2016 ed è stata aggiornata nel settembre 2018.

