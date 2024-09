Logan Paul e MrBeast presentano un rivale di Lunchables, sostenendo che promuove opzioni alimentari più sane.

MrBeast, Logan Paul e KSI si uniscono per creare un "pasto migliorato per te" intitolato Lunchly. Questo pasto fusion include tutti i loro prodotti in un unico pasto, rivolto alla loro giovane fanbase.

Il pasto composto include una bottiglia di Prime Hydration, una bevanda energetica a basso contenuto di zucchero creata da Paul e KSI, che ha riscosso un grande successo; una barra di cioccolato al latte Feastables, prodotta da MrBeast, una famosa personalità di YouTube con oltre 300 milioni di iscritti; e una tra tre opzioni pronte da mangiare come pizza, nachos o tacchino e formaggio con cracker.

Come dichiarato in una nota stampa, il cofondatore di Lunchly Logan Paul ha affermato: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire prodotti di qualità superiore, ma anche alternative più sane". Ha inoltre sottolineato che il mercato dei pasti scolastici è stato dominato da Lunchables sin dalla sua infanzia e che è ora di presentare un'alternativa più valida per coloro che cercano una scelta conveniente e più sana.

Lunchly si definisce "più sano" grazie al contenuto di elettroliti più alto di Prime rispetto a Capri Sun nei Lunchables e alla barra di cioccolato di MrBeast che ha meno zucchero rispetto a una Kit Kat o a una Crunch bar.

Il debutto di Lunchly coincide con l'annuncio di Lunchable, di proprietà di Kraft Heinz, di un'importante iniziativa lo scorso anno per far parte dei programmi di pasti scolastici. Tuttavia, la società ha dovuto modificare per prima cosa gli ingredienti per rispettare i regolamenti federali, uno dei quali prevede l'aggiunta di frutta fresca ai suoi pasti.

Un recente rapporto di Consumer Reports del 2024 ha mostrato che i profili nutrizionali di due kit Lunchables serviti a scuola hanno ancora più sodio dei kit Lunchables disponibili nei negozi.

Non sorprende quindi che KSI, Paul e MrBeast siano bravi a lanciare marchi, grazie al loro fedele seguito di fan. Le vendite di Prime Hydration sono aumentate, rappresentando una sfida per marchi consolidati come Gatorade e BodyArmor, nonostante le preoccupazioni riguardo al contenuto di caffeina di alcune delle loro bevande.

"Prime attira un pubblico giovane che non ha molte alternative alle bevande tradizionali per bambini", ha dichiarato Jeffrey Klineman, direttore di BevNet, in un'intervista a CNN. "Paul è molto più appealing per un 13enne di una

