L'offensiva ucraina sta facendo pressione sul rublo russo

L'avanzata sorprendente delle forze ucraine nella regione russa di Kursk sta mettendo sotto pressione il rublo. La valuta nazionale russa ha perso il 2,2 percento, scendendo a 90,00 contro il dollaro solo lunedì, secondo i dati del London Stock Exchange Group (LSEG). Ha così perso valore per cinque giorni di fila dal'inizio dell'attacco dell'6 agosto, e ha perso in totale il sei percento del suo valore contro il dollaro.

La spinta ucraina verso Kursk è la più grande sulla territorio russo dal'inizio della guerra a febbraio 2022. La Russia sembrava impreparata per questo. Da allora, ha notevolmente rafforzato le misure di sicurezza a Kursk, così come nelle regioni di Belgorod e Bryansk. Dopo gli evacuazioni a Kursk, le autorità russe hanno ora iniziato a spostare le persone in zone più sicure in parti dell'Oblast' di Belgorod.

Mentre la Russia è riuscita a stabilizzare il fronte a Kursk, i combattimenti sono continuati in alcune parti della regione lunedì, secondo i blogger della guerra russa.

