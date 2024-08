L'offensiva ucraina a Kursk sorprende Mosca

Ufficiali Ucraini Restano Taciturni. La Situazione è Incerta. Ma Una Cosa è Certa: gli Avanzamenti di Kiev nella Regione Russa di Kursk Stanno Agitando Mosca. Gli Osservatori Sono Nel frattempo Colti di Sorpresa.

Martedì, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk, scarsamente difesa, scatenando il panico tra i civili e costringendo Mosca a inviare truppe aggiuntive. La Russia ha evacuato i villaggi vicino al confine mentre i soldati ucraini avanzavano in veicoli corazzati, secondo quanto riferito dalle autorità russe.

La Russia ha schierato unità dell'esercito, guardie di frontiera e aerei da combattimento per contrastare le forze ucraine, sostenendo di aver fermato la loro avanzata. Secondo i blogger militari vicini alla Russia, l'Ucraina ha captured diversi villaggi e avanzato di diversi chilometri in due direzioni.

Gli ufficiali ucraini non hanno commentato, ma gli osservatori dicono che l'offensiva sembra essere un'incursione più seria degli attacchi transfrontalieri precedenti in altre aree, condotti da commandos leggermente armati che si sono ritirati dopo alcuni giorni. "È chiaro che si tratta di qualcosa di completamente nuovo", ha detto Ruslan Pukhov, direttore del think tank di difesa CAST con sede a Mosca.

Secondo le autorità russe, le unità ucraine consistono di diverse centinaia di soldati che utilizzano veicoli da combattimento Stryker corazzati e carri armati di produzione occidentale, supportati da droni, sistemi di difesa aerea e dispositivi di guerra elettronica. "Si tratta di un'operazione militare su larga scala", ha detto Pukhov.

L'Ucraina non Riesce ad Aprire un "Secondo Fronte"

Lo scopo dell'incursione è incerto. Le linee difensive ucraine sono fragili in alcuni punti lungo una linea del fronte di quasi 1.000 chilometri contro un nemico più grande e meglio armato. La Russia sta avanzando verso la città ucraina di Pokrovsk e sta conducendo attacchi pesanti sulla città vicina di Chasiv Yar, che si trova su alture strategicamente importanti nella regione orientale del Donbas.

La Russia, la cui popolazione è più di tre volte quella dell'Ucraina, ha aperto un nuovo fronte vicino alla seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, in maggio, neutralizzando diverse brigate ucraine. "Non è possibile per l'Ucraina aprire un secondo fronte", ha detto Nick Reynolds, fellow di ricerca per la guerra terrestre all'Istituto di Servizi di Ricerca dell'Esercito Reale (RUSI) di Londra. "Devono stabilizzare la linea del fronte nel Donbas".

La velocità e la sorpresa dell'operazione ucraina sembrano aver colto di sorpresa le forze russe. Forse l'Ucraina spera che la Russia ritiri le truppe dal fronte orientale per ridurre la pressione sulle forze ucraine lì. L'avanzata potrebbe anche consentire all'esercito ucraino di disturbare le linee di rifornimento russe per le loro truppe vicino a Kharkiv e dimostrare che l'Ucraina non ha ancora finito con gli attacchi transfrontalieri e che la Russia non dovrebbe semplicemente sedersi sul proprio territorio, ha aggiunto Reynolds.

Putin Si Sente Provocato

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto l'attacco ucraino come una "provocazione su larga scala" durante un incontro con i suoi alti funzionari della difesa e della sicurezza. Il comandante militare russo più alto in grado, il generale Valery Gerasimov, ha riferito via collegamento video che circa 1.000 soldati ucraini avevano attraversato il confine nelle prime ore di martedì. Ha dichiarato che le forze russe avevano impiegato attacchi aerei, missili e artiglieria per fermare la loro avanzata. "L'operazione si concluderà con la distruzione del nemico", ha dichiarato Gerasimov.

Nel frattempo, i funzionari russi di alto livello hanno minimizzato l'entità dell'avanzata ucraina, con i blogger militari e i volontari affiliati all'esercito che sostengono che le forze di Kiev si sono introdotte in territorio scarsamente difeso con truppe insufficienti. Hanno contestato la narrazione ufficiale russa secondo cui l'avanzata era stata fermata, sostenendo che l'Ucraina stava inviando riserve per spingere l'attacco mentre la Russia lottava per schierare forze aggiuntive da lontano. Nel frattempo, le autorità russe nella regione di Kursk si sono affrettate a sostenere migliaia di persone che fuggivano dalla regione di frontiera in auto e pullman. Il governatore regionale Alexei Smirnov ha dichiarato lo stato di emergenza martedì sera in risposta all'offensiva terrestre ucraina.

Contemporaneamente, la Guardia Nazionale Russa ha rafforzato la sicurezza nella centrale nucleare di Kursk. Sono state anche schierate forze aggiuntive per contrastare i reparti di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, secondo quanto annunciato dall'agenzia, in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. Situata a poco più di 60 chilometri dal confine ucraino, la centrale nucleare a quattro blocchi con una capacità di quasi due gigawatt ha visto segnalazioni non confermate di truppe ucraine che avanzavano fino a 15 chilometri verso di essa da martedì.

