L'offensiva ucraina a Kursk è una grande preoccupazione.

Molti esperti vedono grandi rischi nell'offensiva ucraina sul territorio russo nella regione di Kursk. Allo stesso tempo, sono in primo piano anche gli effetti positivi potenziali. L'argomento viene tacitamente ignorato nel governo ucraino.

Due giorni dopo l'inizio dell'offensiva ucraina sul territorio russo nella regione di Kursk, non ci sono ancora informazioni ufficiali da Kiev. Il presidente Selenskyj ha ignorato l'argomento nel suo discorso serale, così come il resto del suo apparato governativo di recente. Lo Stato Maggiore dell'Esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione nel suo aggiornamento quotidiano. Questo approccio non è insolito, per evitare di aiutare la parte russa. Gli esperti di tutto il mondo stanno cercando di fare luce sulla situazione, ma non trovano una risposta chiara alla domanda su cosa Kiev vuole realmente ottenere con l'offensiva.

Un'avanzata sul territorio russo è insolita e comporta rischi elevati. La maggior parte degli osservatori concorda che l'Ucraina ha ottenuto una sorpresa, e non per la prima volta.

Il generale australiano in pensione Mick Ryan scrive su X che la sorpresa è un'importante costante nella guerra. "Lo scopo è shockare e travolgere il nemico quando è più debole o meno se lo aspetta. Questo shock e il conseguente collasso della coesione e della capacità del nemico di reagire efficacemente possono quindi essere sfruttati per guadagnare terreno e distruggere le forze nemiche." Secondo Ryan, l'ultima operazione dell'Ucraina non solo ha sorpreso la Russia, ma anche gli osservatori dell'Occidente.

L'ex militare Nico Lange della Conferenza sulla sicurezza di Monaco scrive su X che a causa dell'elemento della sorpresa e delle forze russe deboli sul terreno, l'Ucraina ha fatto progressi significativi molto rapidamente. "Tuttavia, remains to be seen whether Ukraine can hold towns and territory when the Russian air force is expected to be deployed there soon."

La Russia contrattaccherà?

Una situazione che potrebbe essere stata preparata. Gli ucraini hanno "apparentemente dispiegato sistemi di difesa aerea su una scala significativa", scrive Ryan. Almeno un aereo da combattimento russo e due elicotteri sono stati abbattuti. "Finora, ci sono pochi rapporti che la Russia sia stata in grado di dispiegare bombe guidate o addirittura un gran numero di droni per contrastare l'attacco ucraino." Sul canale del blogger militare filorusso "Zergulio", si dice che i soldati di Kiev hanno utilizzato con successo misure di guerra elettronica per disturbare le comunicazioni russe.

Secondo Lange, l'azione dell'Ucraina potrebbe potenzialmente costruire una posizione di negoziazione e fornire sollievo su altri tronconi del fronte se le forze russe devono essere riorientate. Molti altri osservatori fanno anche questo calcolo. "Probabilmente solo una mossa per ridirezionare le risorse russe", scrive l'economista militare Marcus Keupp, a proposito dell'operazione.

Le truppe di Kiev potrebbero anche aver prevenuto un attacco russo sulla regione ucraina di Sumy, che è stata oggetto di speculazioni per molto tempo. "Tuttavia, l'Ucraina sta attualmente dispiegando troppe forze nella regione di Kursk per questo", dice Nico Lange. L'esperto di sicurezza vede "rischi politici interni ed esterni significativi dell'offensiva ucraina" accanto a una situazione difficile nel Donbass a causa dell'avanzata più rapida della Russia e delle unità debolmente equipaggiate lì.

Per quanto tempo durerà l'offensiva?

Una delle domande rimaste è se le truppe ucraine possono e vogliono stabilirsi a Kursk o se si ritireranno presto. Michael Kofman del think tank statunitense CNA scrive su X: "Molto dipende dalle riserve che l'Ucraina ha per l'operazione e da quanto rapidamente la Russia si organizza per contrastare." I primi giorni di un'offensiva sono tipicamente i più dinamici, secondo Kofman.

Gli analisti ucraini di Frontline Intelligence hanno duramente criticato lo stato mentale di coloro che sono a capo di Kursk, affermando che la situazione in Ucraina è critica mentre si sposta verso Pokrovsk a causa della forte pressione russa. Pokrovsk è stato recentemente identificato da Zelensky come il punto focale degli sforzi offensivi russi.

Alcune speculazioni sui social media suggeriscono che le truppe di Kiev mirano a indebolire le truppe di frontiera russe e disturbare i rifornimenti di gas a Kursk. Altri suggeriscono addirittura che la centrale nucleare locale sia il bersaglio, per scambiarla in seguito con quella occupata dai russi a Saporizhzhia. Non ci sono prove a sostegno di nessuna di queste affermazioni.

Mentre molti esperti e osservatori rimangono scettici riguardo al successo a lungo termine dell'offensiva a Kursk, è importante notare che l'Ucraina ha raramente agito impulsivamente nella sua lotta difensiva contro l'aggressione russa. A Kiev, sono consapevoli dei loro limiti e di come utilizzarli.

Un fallimento su larga scala con pesanti perdite non è un'opzione per il'esercito, data la situazione critica del personale. Ciò potrebbe anche ritorcersi contro coloro che sono responsabili a Kiev. L'impatto dell'offensiva di Kursk sulla guerra diventerà più chiaro nei prossimi giorni.

Dopo aver espresso preoccupazioni sull'offensiva ucraina nella regione di Kursk, alcuni esperti hanno notato i potenziali vantaggi della mossa a sorpresa di Kiev. Ad esempio, il generale australiano in pensione Mick Ryan evidenzia che l'operazione dell'Ucraina non solo ha sorpreso la Russia, ma anche gli osservatori dell'Occidente.

Nel frattempo, l'Unione Europea è rimasta in silenzio sull'argomento. Nonostante numerosi esperti analizzino la situazione, non sembra esserci una dichiarazione ufficiale dell'UE sull'offensiva ucraina sul territorio russo a Kursk.

