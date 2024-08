L'offensiva di Kursk rafforza la reputazione di Syrsky, guadagnandogli il soprannome di "Mazzero"

Nel conflitto in corso tra Ucraina e Russia, Oleksandr Syrskyj ricopre un ruolo significativo in due dei maggiori insuccessi di Mosca. Nonostante le pesanti perdite, i suoi successi militari gli hanno guadagnato una reputazione negativa. Si vociferava addirittura del suo licenziamento. Tuttavia, tutto è cambiato drasticamente l'8 agosto.

Originario della Russia con ancora la famiglia che vi risiede, Syrskyj ora guida l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk, al confine con la Russia. Si tratta dell'offensiva straniera più grande sul territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale, che ha ridato speranza agli ucraini e ha reso improvvisamente popolare il 59enne Syrskyj. Non molto tempo fa circolavano voci sul suo allontanamento. Nominato capo dell'esercito a febbraio, non godeva esattamente di una buona reputazione.

Ma tutto è cambiato drasticamente l'8 agosto quando le truppe di Syrskyj hanno attraversato inaspettatamente il confine russo, catturando oltre 1.250 chilometri quadrati di territorio nemico e diverse città russe. Dopo mesi di insuccessi militari, questo attacco vincente ha scatenato reazioni quasi euforiche tra gli ucraini e ha messo Syrskyj sotto i riflettori. Un alto funzionario ucraino della sicurezza lo ha elogiato, dicendo: "La sua capacità di pianificare ed eseguire questa operazione in circostanze sfidanti dimostra che è una figura militare significativa".

I parenti di Syrskyj sono in Russia

Come molti alti ufficiali dell'esercito ucraino della sua generazione, Syrskyj è stato formato nell'Unione Sovietica. Nato nel 1965 nella regione di Vladimir a nord-est di Mosca, ha studiato all'Accademia Militare Frunze di Mosca. Dopo essere stato deployato in Ucraina negli anni '80, che era parte dell'Unione Sovietica all'epoca, Syrskyj ha scelto di rimanere in Ucraina dopo il crollo dell'URSS. Ha prestato servizio nell'esercito ucraino, ha proseguito gli studi all'Università Nazionale della Difesa di Kiev e ha ricoperto posizioni militari prestigiose. Tre decenni dopo, Syrskyj non ha un linguaggio perfetto e i suoi genitori e fratello risiedono ancora in Russia.

Quando Syrskyj ha assunto il comando dell'esercito a febbraio, l'agenzia di stampa russa TASS si è rivolta al fratello Oleg per un commento. Oleg ha detto di non avere contatti con Syrskyj e di non sapere nulla di lui. Si dice che la madre di Syrskyj, Ljudmila, abbia sostenuto post pro-russi sui social media. Un meme popolare ha scherzato sul fatto che il motivo dell'attacco di Syrskyj alla Russia fosse tornare a casa. Questa ultima offensiva non è la prima volta che Syrskyj gioca un ruolo decisivo nel conflitto contro gli aggressori russi: Syrskyj ha giocato un ruolo significativo nella difesa di Kiev all'inizio dell'invasione russa di febbraio 2022, sventando così i piani di Mosca di sottomettere l'Ucraina in pochi giorni.

"Non gli piace quel soprannome"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha insignito Syrskyj del titolo di "Eroe dell'Ucraina", l'onorificenza militare più alta del paese, per il suo "coraggio personale" e il suo "significativo contributo alla difesa della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". In autunno 2022, Syrskyj ha inflitto un'altra umiliante sconfitta alla Russia espellendola dalla regione di Kharkiv nel nord-est. L'analista politico ucraino Volodymyr Fesenko vede similitudini tra questa offensiva e quella attuale nella regione di Kursk: entrambe sono state "operazioni militari rapide, inaspettate e inconsuete". Syrskyj mantiene un'immagine bassa, il suo stile di comunicazione è diretto. Tiene la sua vita privata riservata. L'esercito attesta che il generale è sposato e ha due figli. Le immagini di Syrskyj lo ritraggono spesso armato per il combattimento, con elmetto e giubbotto antiproiettile, mentre interagisce con i soldati nelle trincee o ride con loro. Dopo la sua nomina, è stato accusato di essere insensibile alle perdite, guadagnandosi il soprannome di "Macellaio". "Non gli piace quel soprannome e

