L'offensiva di Kursk in Ucraina fu considerata un trionfo significativo, ma ha portato un prezzo sostanziale.

Guardo in basso e noto frammenti di esso sulla mia gamba. Non sono sicuro della situazione, quindi applico un laccio emostatico e tento di lasciare l'area, come Vasyl, anche noto come Bumblebee, ha dettagliato a CNN a Sumy, la città del nord ucraina dove si sta riprendendo dalle sue ferite.

L'Ucraina ha recentemente sferrato un attacco a sorpresa sulla regione russa di Kursk, colpendo Mosca di sorpresa e guadagnando terreno di circa 30 chilometri (19 miglia) dal confine. Tuttavia, il ritmo della campagna è diminuito e giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che la Russia aveva iniziato "azioni di controffensiva".

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le truppe russe avevano infiltrato la regione di Kursk, catturando dieci insediamenti.

Prima del contrattacco, CNN ha parlato con quattordici soldati ucraini di cinque diverse unità che erano state dispiegate a Kursk durante l'incursione. Quattro sono rimasti feriti nell'operazione e si stanno riprendendo negli ospedali ucraini, mentre i rimanenti dieci sono ancora attivi in Russia. Tra di loro c'erano fanti, membri di una unità drone, autisti di veicoli corazzati e sapper, ovvero ingegneri di combattimento frontline.

La maggior parte di loro ha voluto rimanere anonima o essere identificata solo per nome e soprannome a causa della natura sensibile della conversazione e dei problemi di sicurezza.

Tutti i quattordici hanno riferito che l'operazione di Kursk è stata un'operazione difficile, con tassi di perdite simili ad altre parti del fronte. Hanno espresso preoccupazioni per la difficoltà dell'operazione cinque settimane dopo e hanno interrogato il suo tempismo, poiché l'Ucraina stava lottando per difendere città e paesi cruciali nell'est del paese.

"Diventerà solo più difficile. Ci sarà più fuoco di artiglieria, più soldati e ci saranno battaglie sostanziali e complesse, ma dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare la nostra posizione - l'Ucraina desidera la pace, ma la pace quando usciamo vittoriosi, non quando siamo sconfitti", ha dichiarato Vasyl.

"La Russia sta inviando numerosi soldati e artiglieria (a Kursk). Abbiamo subito perdite e abbiamo subito un notevole quantità di attrezzature danneggiate", ha aggiunto.

Gli ufficiali ucraini hanno affermato che Mosca aveva mobilitato circa 30.000 truppe nella regione di Kursk. Due ufficiali a conoscenza della situazione hanno riferito che questi rinforzi includevano soldati della ora sciolta Compagnia Militare Privata Wagner, che gli ufficiali ritengono fosse stata rimpiazzata dall'Africa occidentale.

I mercenari di Wagner avrebbero dovuto essere formalmente integrati nelle forze armate russe dopo la morte del capo di Wagner Yevgeny Prigozhin lo scorso anno. Tuttavia, i soldati ucraini operanti a Kursk hanno riferito che i fighters di Wagner potevano essere distinti dalle altre truppe russe a causa della loro attrezzatura superiore e dell'addestramento avanzato.

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha anche dichiarato poco dopo l'inizio dell'incursione che l'unità di forze speciali cecene Akhmat era presente nella regione.

Dmytro, il comandante di Vasyl che sovrintende al battaglione ucraino Nightingale, ha informato CNN che la sua unità aveva anche scoperto bandiere e insegne di Wagner nell'area - qualcosa che altri soldati hanno confermato.

Mentre la Russia ha ripreso il controllo di alcuni piccoli insediamenti negli ultimi giorni, l'Ucraina mantiene il controllo sulla maggior parte del territorio che ha conquistato durante i primi giorni dell'incursione, secondo un'analisi dell'Istituto per gli Studi di Guerra, un'organizzazione di monitoraggio del conflitto con sede negli Stati Uniti.

"Successo tattico"

L'operazione di Kursk ha dato agli ucraini un notevole boost morale, rappresentando il primo significativo guadagno strategico di Kyiv dal liberazione di Kherson nel novembre 2022.

La maggior parte dei soldati con cui CNN ha parlato ha dichiarato che insegnare una lezione alla Russia valeva la fatica.

"È stata una sensazione soddisfacente. La Russia è uno dei paesi più grandi per territorio, popolazione e dimensioni dell'esercito. E hanno armi nucleari. Noi abbiamo un numero limitato di persone e siamo in guerra da dieci anni, da quando la Russia ci ha attaccato e occupato alcune parti delle regioni di Luhansk e Donetsk", ha spiegato Vasyl, riferendosi al sostegno di Mosca ai separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina nel 2014, quando la Crimea è stata illegalmente annessa dal Cremlino.

"E ora vediamo che, anche dopo tutto questo tempo, possiamo attaccare il loro territorio e informare il mondo, 'Non aver paura. Sii coraggioso. Sii forte e intelligente'."

Dmytro, il cui soprannome è Kholod - o Freddo in ucraino - ha fornito una valutazione diretta: "F**k yes! È la sensazione quando ho visto i nostri carri armati sparare alle posizioni russe. Hanno alzato le mani e abbiamo preso molti prigionieri".

In un'intervista esclusiva con CNN della scorsa settimana, il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrskyi ha fornito la più dettagliata spiegazione finora del motivo dell'incursione. Ha affermato che l'obiettivo era prevenire la Russia dall'utilizzo di Kursk come base di lancio per un nuovo attacco, deviare le forze di Mosca da altre aree, stabilire una "zona di sicurezza" e prevenire il bombardamento transfrontaliero della popolazione civile, catturare prigionieri di guerra e - infatti - alzare il morale dei soldati ucraini e del paese nel suo insieme.

Zelensky, nel frattempo, ha dichiarato che un altro scopo dell'operazione era dimostrare ai alleati occidentali di Kyiv che con il giusto supporto, il loro esercito può combattere e alla fine emergere vittorioso nella guerra.

L'operazione inaspettata di Kursk, che ha colto di sorpresa anche alcuni degli alleati più stretti dell'Ucraina, ha ricevuto elogi da parte degli ufficiali occidentali. Sabato, il capo della CIA David Petraeus l'ha definita "una vittoria strategica significativa". Ha dichiarato, parlando a Londra, "Ha non solo risollevato il morale degli ucraini. Ha anche rivelato alcune debolezze della Russia di Putin e del suo esercito".

Un successo sostanziale era atteso e celebrato all'interno dell'Ucraina. Tuttavia, i soldati coinvolti nell'operazione hanno confessato a CNN che si è trattato di un compito impegnativo.

Un soldato, in codice "Finn", ha confessato che le fortificazioni russe erano ben costruite, combinando diverse misure difensive. Ad esempio, mine erano state poste sotto barriere anticarro chiamate "denti di drago".

L'intera squadra di Finn - quattro veterani con esperienza estesa - era completamente esausta, ha rivelato. Erano tra le prime unità a penetrare in Russia, con l'incarico di rimuovere le mine e smantellare le difese prima dell'arrivo delle unità di fanteria e artiglieria ucraine. Hanno trascorso due settimane a Kursk, lavorando senza sosta, con occasionali ore di sonno e sempre vigili.

Sono state segnalate diverse perdite, hanno rivelato. Un soldato ha indicato i suoi stivali e ha detto: "Ci sono molti campioni di DNA che potrebbero essere raccolti da questi". "Purtroppo, DNA ucraino", ha aggiunto.

Finn ha sottolineato che operare in territorio straniero, in un'area sconosciuta, ha aumentato la complessità della missione. La maggior parte delle unità partecipanti all'operazione di Kursk era stata trasferita da altre posizioni del fronte, dove avevano acquisito una notevole familiarità negli ultimi due anni e mezzo.

Un membro dell'equipaggio di un veicolo da trasporto truppe (APC) che portava truppe di fanteria ucraine attraverso la regione di Kursk ha dettagliato a CNN che la sua unità era stata trasferita da Chasiv Yar sul fronte orientale. "Potevo guidare a occhi bendati da una posizione all'altra" lì, ha detto.

Tuttavia, a Kursk, lui e il suo equipaggio si sono persi. "Siamo finiti a (la città russa di) Sudzha, dove abbiamo dovuto aspettare che il nostro comandante ci localizzasse", ha spiegato, aggiungendo che la scarsa visibilità e la mancanza di conoscenza del terreno hanno reso la navigazione estremamente difficile. various units reported navigation and communication between units and commanders as a significant issue in Kursk.

Con i segnali GPS e mobili disturbati, gli ucraini si sono affidati al servizio internet Starlink. Tuttavia, hanno scoperto che il servizio è inefficace in alcune parti della regione di Kursk.

Il membro dell'equipaggio dell'APC ha ammesso che questi interruzioni della comunicazione hanno impedito loro di contattare il loro comandante per lunghi periodi.

La zona è stata colpita da una siccità per diversi mesi e il terreno è ora estremamente secco, rendendo ancora più difficile la navigazione di veicoli pesanti che sollevano polvere. Il membro dell'equipaggio dell'APC e il suo comandante hanno parlato con CNN nel nord dell'Ucraina, dove si stavano riprendendo dalle ferite che hanno dichiarato di aver subito quando due veicoli corazzati ucraini sono entrati in collisione a causa della scarsa visibilità e della mancanza di segnali di navigazione.

Se il fronte rimarrà sostanzialmente invariato, la battaglia di Kursk potrebbe presto assomigliare a sezioni del fronte orientale, con entrambe le parti che si trincerano e lottano tenacemente per ogni pollice di terra.

Un geniere ha confessato che la missione della sua unità a Kursk era recentemente cambiata. Ha parlato con CNN in un piccolo villaggio ucraino al confine dopo aver returning from a particularly arduous mission.

"If it was easy, you'd see medical evacuation vehicles constantly on the move," one soldier informed CNN while resting on the Ukrainian side of the border.

Just a few weeks prior, he and his team were eliminating Russian fortifications and clearing minefields so that Ukrainian infantry could advance deeper into Russia. Now, he said, their role had reversed; they were now laying mines and preparing defenses with the aim of halting Russian troops from advancing further.

Vivi il tuo timore

Come tutti i soldati intervistati da CNN, Vasyl e il suo comandante, Kholod, non avevano idea che si sarebbero ritrovati in Russia quando sono stati dirottati dalla regione di Sumy a Pokrovsk sull'est.

"We all thought the Russians would come here because we didn't have much time. There was a meeting, and my commander told me we needed to be in Sumy within three days," Kholod said.

"And then, on the day everything started, I was attending a meeting with other commanders, and they showed me the map and explained their strategy, where they would drive, what they would ambush, and I realized we would be heading to Russia," Kholod recounted.

Speaking with CNN, Vasyl stated that he didn't give the mission or his injuries much thought, instead choosing to focus on the present.

"This is war. We are soldiers, and we must do all we can to protect our country. This is a piece of a larger plan, and I haven't asked myself why I'm here," Vasyl said.

Sitting on a bench in Sumy, with his bandaged leg extended and an IV needle near his elbow, Vasyl stated that the frontline was teeming with explosive Russian drones on the day he was wounded. "Guys from another unit passed by and I warned them to be cautious because it was like a drone slaughterhouse over there... and just then, boom," he said, using some choice words.

His comrades told him he was fortunate to have survived. Kholod, who was one of the first to reach him after the explosion, praised Vasyl's calm demeanor following the attack.

Vasyl explained that remained calm was simply his nature. "The most important thing when you are extremely afraid is to maintain control. If you can control your fear, everything will be fine," he said.

The medical professionals advised him that it was too perilous to extricate several fragments of debris.

Il documento ha menzionato che queste parti rimarranno dentro di me, sono troppo complesse per essere rimosse e probabilmente è meglio che restino," ha spiegato Vasyl a CNN, mostrando un atteggiamento imperturbabile riguardo all'idea di continuare la sua vita con i resti di munizioni russe incorporate.

"E allora?" ha aggiunto. "Non diventerò russo a causa di queste parti. Non funziona così, come nei racconti di vampiri!"

