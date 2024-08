- Loeffler Institute conferma la febbre catarrale negli Stati Sardi

L'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) ha confermato tre casi di malattia della lingua blu nel Saarland. I campioni esaminati dal laboratorio di riferimento nazionale per la malattia della lingua blu presso il FLI provenivano da una fattoria di bestiame e due allevamenti di pecore, ha dichiarato un portavoce del Federal Research Institute for Animal Health di Greifswald. Non è stato possibile fornire il numero esatto di animali interessati. Non ci sono state iniziali informazioni sulle esatte ubicazioni degli episodi.

Istituzione di Zone di Restrizione

Il mercoledì sono stati rilevati casi di malattia della lingua blu in tre operazioni nel Saarland che coinvolgevano bestiame e pecore. La conferma finale da parte del FLI era ancora in attesa. L'episodio ha portato all'istituzione di zone di restrizione come misura legalmente richiesta, ha dichiarato il portavoce.

A seguito della conferma ufficiale dell'episodio, gli animali suscettibili al virus, principalmente bestiame, pecore e capre, possono essere trasportati all'interno della Germania e dell'UE solo in determinate condizioni, secondo il Ministero dell'Ambiente del Saarland. Queste e altre misure di controllo delle malattie sono state implementate dall'Ufficio di Stato per la Protezione dei Consumatori (LAV).

Nessun Rischio di Infezione per gli Esseri Umani

Secondo le informazioni del Ministero dell'Ambiente, non c'è rischio di infezione per gli esseri umani. La carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere consumati senza preoccupazioni.

La malattia della lingua blu è una malattia virale segnalabile trasmessa da piccole zanzare sanguisughe, ha riferito il ministero. Oltre al bestiame e alle pecore, anche le capre, i llama e gli alpaca sono suscettibili. Gli animali possono essere protetti dalla malattia attraverso la vaccinazione.

Le misure implementate dal LAV includono anche controlli regolari della salute degli animali all'interno delle zone di restrizione per monitorare la diffusione della malattia della lingua blu, con particolare attenzione agli animali suscettibili come bestiame, pecore e capre. Per garantire la salute degli animali e prevenire ulteriori epidemie, devono essere adottate severe misure di biosicurezza nelle fattorie interessate.

