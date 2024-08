- L'Odisseo di Colonia potrebbe trasformarsi in un istituto di istruzione.

Il Consiglio comunale di Colonia potrebbe convertire il Museo della Scienza e dell'Avventura Odysseum in una scuola. Il Consiglio prenderà una decisione in merito il 1 ottobre, come annunciato dalla città. Se il voto sarà positivo, l'Odysseum chiuderà le sue operazioni nella sede attuale, permettendo alla città di affittare e ristrutturare l'edificio situato sulla riva destra del distretto di Kalk. La nuova scuola completa è prevista per iniziare in una diversa posizione nel distretto di Deutz per l'anno accademico 2025/26, con l'intenzione di trasferirla nell'ex Odysseum in seguito. L'obiettivo è completare la ristrutturazione dell'Odysseum per l'anno accademico 2028/29.

L'Odysseum ha aperto nel 2009 come "primo parco interattivo della conoscenza e dell'avventura della Germania". Nel corso degli anni, il suo focus si è spostato verso le mostre speciali basate su temi cinematografici come Star Wars, Harry Potter e Jurassic Park. Attualmente, è in corso una mostra sul faraone Ramses II. Andreas Waschk, direttore generale della Odysseum GBR, ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa che stanno aspettando la decisione del Consiglio comunale. Un contratto di locazione a lungo termine con la città di Colonia sembra allettante per l'azienda. Se l'accordo viene siglato, le mostre potrebbero continuare in un'altra posizione mentre vengono considerate diverse alternative. "Siamo decisamente interessati a continuare con le mostre a Colonia", ha assicurato Waschk. Le recenti mostre speciali si sono rivelate un grande successo tra il pubblico.

La proposta del Consiglio comunale di convertire l'Odysseum in una scuola potrebbe influire sulla sua posizione nel distretto di Kalk di Colonia. Nonostante la decisione del Consiglio, la Odysseum GBR, la società gestrice, è interessata a continuare le sue mostre a Colonia.

Leggi anche: