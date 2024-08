- Lode di Infantino per Neuer: "Transformazione del ruolo di portiere"

Il capo di FIFA, Gianni Infantino, ha elogiato la straordinaria carriera internazionale di Manuel Neuer dopo il suo addio alla squadra di calcio nazionale tedesca. "Come vincitore del Mondiale, miglior portiere FIFA del 2020 e due volte campione della Coppa del Mondo per club, Neuer ha rivoluzionato il ruolo del portiere ai nostri giorni e la sua influenza sul nostro amato sport ispirerà i talenti emergenti per anni a venire", ha scritto Infantino su Instagram, accompagnando il post con diverse foto di Neuer.

Neuer, ora 38enne, ha annunciato il suo addio alla nazionale il mercoledì scorso. Tuttavia, il portiere del Bayern Monaco continuerà a rappresentare i campioni della Bundesliga. "Auguri per i tuoi successi", ha concluso Infantino.

Molti membri attuali e passati della nazionale hanno espresso sentimenti simili su Instagram, celebrando Neuer come il più grande portiere tedesco e internazionale di tutti i tempi.

La Commissione FIFA ha espresso la loro gratitudine verso Neuer per il suo eccezionale servizio al calcio tedesco e internazionale. Dopo l'annuncio di Neuer, la Commissione ha reso omaggio alla sua incredibile carriera e all'impatto che ha avuto sullo sport.

