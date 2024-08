- Lode al dittatore e un guasto tecnico: ecco come è andata l'intervista di Musk a Trump

Donald Trump ha condotto un'intervista molto attesa con il miliardario e imprenditore Elon Musk sulla sua piattaforma social X lunedì sera. La conversazione, che ha raggiunto un picco di oltre 1,3 milioni di spettatori secondo X, ha visto il candidato repubblicano alle presidenziali discutere dell'attacco contro di lui e della guerra in Ucraina. Ha anche criticato il governo statunitense attuale. L'evento è stato ritardato di oltre 40 minuti a causa di problemi tecnici che hanno impedito a molti utenti di accedere alla diretta.

Musk elogia Trump, Trump elogia Putin

All'inizio della conversazione, Musk ha elogiato l'ex presidente per il suo coraggio durante il tentato assassinio di luglio, durante il quale Trump è stato colpito da un proiettile all'orecchio. Il CEO di Tesla, che aveva espresso il suo sostegno a Trump dopo questo incidente, ha elogiato l'ex presidente diverse volte per la sua resilienza e il suo coraggio. Trump ha annunciato che avrebbe fatto ritorno a un comizio a Butler, in Pennsylvania, il luogo dell'attacco, in ottobre.

In seguito, Trump ha fatto affermazioni infondate, tra cui quella che la Russia non avrebbe attaccato l'Ucraina se fosse ancora stato presidente. Ha elogiato leader autoritari come il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.

Durante la conversazione, Trump ha espresso il suo disappunto per il fatto che la vicepresidente Kamala Harris sarebbe stata la candidata democratica alle elezioni presidenziali di novembre invece del presidente Joe Biden. Ha definito incorrectamente questo come un "colpo di stato" e ha affermato che Harris non aveva dato un'intervista dal'inizio di questa "truffa". Trump aveva precedentemente superato Biden in molti sondaggi negli stati cruciali che decideranno le elezioni il 5 novembre, ma ora è in ritardo su Harris in alcuni di questi stati.

L'intervista inizia con problemi

I problemi tecnici hanno ritardato l'inizio dell'intervista, che Musk ha attribuito a un presunto attacco DDoS. "Sembra che ci sia un attacco DDoS di massa su X", ha scritto Musk su X. Gli attacchi DDoS sono attacchi informatici mirati a sovraccaricare i server. Tuttavia, un tale attacco non è stato ancora confermato.

Prima dell'intervista, la Commissione europea aveva messo in guardia Musk sulle violazioni della legge europea contro l'odio e l'incitamento alla violenza online. Le regole del Digital Services Act (DSA) si applicavano anche a Musk stesso in quanto utente con 190 milioni di follower, ha sottolineato il commissario UE per l'industria Thierry Breton in una lettera a Musk. Breton si è riferito esplicitamente alle recenti sommosse nel Regno Unito, durante le quali Musk aveva dato visibilità a post di estremisti di destra.

Breton ha sottolineato che i post su X erano accessibili anche agli utenti dell'UE. Pertanto,

