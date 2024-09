L'OCSE evidenzia un aumento del numero di giovani senza diploma universitario o professionale

Studi recenti indicano che circa uno su sei giovani in Germania non ha ottenuto un Abitur o completato la formazione professionale. Questa statistica ha mostrato un aumento preoccupante, suscitando le preoccupazioni di organizzazioni come la Confederazione tedesca dell'artigianato specializzato. Secondo il rapporto dell'OCSE "L'istruzione a confronto", questa percentuale è passata dal 13 al 16% tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni tra il 2016 e il 2023. La Germania è uno dei pochi paesi industrializzati in cui questa cifra è aumentata, superando la media dell'OCSE del 14%.

Despite significant investments in education, the number of young adults without a secondary II degree remains substantial, as per the OECD. Between 2015 and 2021, there was an 8% increase in spending on primary and secondary education as a percentage of GDP in Germany, contrasting with an average growth of 1% across the OECD.

Il settore economico esprime preoccupazione, con l'Associazione centrale dell'artigianato tedesco (ZDH) che promuove una trasformazione dell'istruzione. Secondo il presidente della ZDH, Jörg Dittrich, un'indagine della ZDH rivela che circa il 75% delle imprese ha riscontrato un aumento delle lacune nell'apprendimento tra i loro apprendisti, una situazione che sta diventando sempre più problematica per queste imprese.

Although women tend to achieve better educational results than men in general, the situation shifts in the job market. Among individuals aged 25 to 34, female employment rates are lower than male employment rates. Specifically, only 49% of young women without a secondary II degree in Germany are employed, while 74% of young men are employed.

La ricerca suggerisce che l'istruzione prescolastica può aiutare a minimizzare le disuguaglianze nello sviluppo che influiscono negativamente su alcuni bambini all'inizio della scuola primaria. Nella maggior parte dei paesi dell'OCSE, i bambini partecipano all'istruzione prescolastica nell'ultimo anno prima di iscriversi alla scuola primaria. In Germania, questo vale per il 96% dei bambini di questa fascia di età, in linea con la media dell'OCSE.

Despite the high participation rate in early childhood education in Germany, the issue of young adults without a secondary II degree continues to be a concern. This group, both men and women, faces challenges in finding employment, with only 49% of young women and 74% of young men without such a degree being employed. This situation calls for a focus on improving schooling and addressing learning gaps to ensure a more equitable job market.

