- Locomotive incagliate nel porto di Braker trasportate in nave

A seguito del disturbo del traffico ferroviario nella regione della Wesermarsch a causa di una collisione tra un'imbarcazione e il ponte sul fiume Hunte, due locomotive rimaste bloccate sono state trasportate via nave da diporto dal porto di Brake. Una gru ha sollevato i veicoli da molti tonnellate dal molo Niedersachsen su un cargo, che li porterà a Brema. "A causa della chiusura del ponte, tutte le locomotive e i vagoni merci sono bloccati qui a Brake o a Nordenham, isolati dal traffico ferroviario", ha dichiarato Dennis Ortwein, capo della squadra ferroviaria del porto di Brake, all'agenzia di stampa tedesca. Il carico è stato necessario perché la società ferroviaria ha bisogno di rimettere in funzione le locomotive.

Le locomotive quasi 100 tonnellate sono state prima manovrate fino al bordo del molo e poi sollevate una alla volta da due gru del porto. "La sfida qui è semplicemente il peso delle locomotive elettriche", ha detto Ortwein. I veicoli devono essere assicurati con sling e dispositivi di ritenuta.

Il ponte ferroviario danneggiato a Elsfleth è di grande importanza per la regione in quanto collega i porti sulla sinistra del Weser al traffico merci ferroviario. Un'imbarcazione ha urtato il ponte ferroviario il 23 luglio. La casa del timone della nave è stata quasi completamente distrutta e la struttura e la linea elettrica sono state danneggiate. Il traffico ferroviario sul ponte è stato sospeso da allora.

Questo è il secondo incidente dell'anno in cui le locomotive rimaste bloccate devono essere trasportate fuori dal porto via mare. In febbraio, una collisione tra un'imbarcazione e il ponte regolare del fiume Hunte ha danneggiato la struttura in modo così grave che è stato necessario costruire un ponte provvisorio. Ortwein ha detto che hanno sviluppato una certa routine nel carico delle locomotive.

Si prevede che questa settimana i lavori di riparazione del ponte provvisorio procedano. Oggi, una gru galleggiante è prevista per rimuovere la sezione del ponte danneggiata. Secondo il Ministero dei Trasporti di Hannover, i lavori di riparazione del ponte dovrebbero essere completati entro il 25 agosto.

Il trasferimento di ulteriori locomotive rimaste bloccate potrebbe essere necessario se il disturbo persiste, poiché altre locomotive sono anch'esse interessate dalla chiusura del ponte. Il processo di assicurazione e sollevamento delle pesanti locomotive richiede una pianificazione accurata e un'esecuzione precisa da parte degli operatori delle gru del porto.

