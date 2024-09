L'Occidente non dovrebbe puntare alla battaglia con una nazione nucleare finché non avrà ottenuto il trionfo completo.

Alle 22:52: Esplosione danneggia ponte ferroviario nella regione russa di SamaraUn ponte ferroviario nella regione russa di Samara ha subito danni a causa di un'esplosione. Le strutture in cemento armato che sorreggono i binari sono state interessate, secondo il canale di notizie Telegram russo Baza. Un "dispositivo esplosivo sconosciuto" è esploso intorno alle 13:30 ora locale vicino alla città di Kinel. Di conseguenza, il traffico ferroviario sul ponte è stato temporaneamente sospeso.

Alle 22:02: Consigliere di Putin: Occidente cerca di isolare KaliningradIl consigliere del presidente russo Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, accusa l'Occidente di tentare di isolare l'exclave russa di Kaliningrad. In una riunione nella città, Patrushev sostiene che gli stati occidentali stanno imponendo "ostacoli significativi" al trasporto di merci e passeggeri verso la regione a causa delle sanzioni imposte. In risposta, Mosca sta pianificando di spostare la maggior parte del traffico merci e passeggeri via mare tra Kaliningrad e la Russia continentale, promette Patrushev.

Alle 19:08: Lavrov: USA e Regno Unito mirano a distruggere la RussiaIl ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov esprime la sua forte opposizione al ripristino delle relazioni internazionali. "Di che tipo di cooperazione globale possiamo discutere quando l'Occidente ha ignorato questi valori immutabili della globalizzazione che ha promosso da questo podio per così tanto tempo," dice Lavrov prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Riguardo al conflitto della Russia con l'Ucraina, suggerisce una cospirazione britannico-americana per distruggere la Russia. Secondo lui, i piani per distruggere l'ex Unione Sovietica sono in atto dal 1945, ma gli strategi anglo-sassoni di oggi non nascondono le loro intenzioni. "Continuano a sperare di sconfiggere la Russia attraverso le mani del illegittimo regime nazista di Kyiv, ma stanno già preparando l'Europa per un'avventura suicida," afferma il ministro degli Esteri russo.

Alle 17:18: Drone russo uccide giudice della Corte Suprema dell'UcrainaUn giudice della Corte Suprema dell'Ucraina è stato ucciso in un attacco di drone russo. Il 61enne Leonid Lobojko è morto quando un drone ha colpito la sua auto privata in un sobborgo della città ucraina orientale di Kharkiv, come riportato dal amministratore militare regionale Oleh Synyehubov su Telegram. Lobojko è morto sul colpo. Tre donne nell'auto hanno riportato ferite gravi. Lobojko si trovava nella regione per distribuire aiuti umanitari. La Corte Suprema ha confermato la morte di uno dei suoi membri su Facebook e ha espresso le condoglianze alla famiglia.

Alle 16:24: Ucraina: Russia si prepara ad attaccare nella regione di Zaporizhzhia

I truppe russe stanno apparentemente preparando operazioni offensive nella regione meridionale di Zaporizhzhia, secondo i resoconti ucraini. Il portavoce del Comando meridionale delle Forze armate ucraine, Vladislav Voloshin, ha dichiarato in televisione nazionale che Mosca sta principalmente raccogliendo personale nei pressi del villaggio occupato di Pryjutne. Inoltre, Voloshin ha menzionato che i truppe russe nella zona hanno ricevuto 25 piccole jeep, che potrebbero essere utilizzate da piccoli gruppi di fanteria per attacchi. "Questo indica che ci stiamo preparando per azioni offensive verso Zaporizhzhia nel prossimo futuro," ha detto Voloshin. Tuttavia, sono necessarie più forze per un'offensiva su larga scala, ha aggiunto.

Alle 15:40: Kiev riferisce la morte del capo del centro dei droni russi vicino a Mosca

Il servizio di intelligence militare ucraino, HUR, riferisce la morte del colonnello russo Alexei Kolomeitsev nella città di Kolomna nella regione di Mosca. Secondo HUR, Kolomeitsev ha servito come capo del 924° Centro di Stato (Unità militare n. 20924) per i veicoli aerei senza equipaggio del Ministero della Difesa russo. Questa unità è responsabile della formazione di specialisti per le operazioni di combattimento dei droni, compresi i droni Shahed. HUR sottolinea che il colonnello era implicato in crimini di guerra contro l'Ucraina.

Alle 14:58: Stati Baltici e Polonia chiedono aiuti dell'UE per la sicurezza delle frontiere

Gli stati membri della NATO Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia stanno pianificando di richiedere assistenza finanziaria dall'UE per costruire bunker, barriere e campi militari ai loro confini con la Russia e la Bielorussia. "La necessità di una linea di difesa baltica deriva dalla situazione di sicurezza," ha detto il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur. Inoltre, questo sosterrà il nuovo concetto di difesa della NATO. "È estremamente importante coordinare le nostre attività con la Polonia," ha notato. Gennaio, gli stati baltici Estonia, Lettonia e Lituania hanno annunciato il progetto di una "Linea di difesa baltica". A maggio, la Polonia ha annunciato un progetto simile chiamato "Scudo orientale".

Alle 14:20: La Russia si prepara a fare causa per il sabotaggio dei gasdotti Nord StreamLa Russia si sta preparando ad adire alle vie legali per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Un portavoce del Ministero degli Esteri russo ha annunciato di aver presentato "richieste preprocessuali" contro Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera sulla base degli accordi internazionali per combattere il terrorismo. "Se la questione non viene risolta a questo stadio, la Russia intende portare il caso in tribunale e appellarsi alla Corte internazionale di giustizia," ha detto il portavoce. L'Occidente "non sfuggirà alla giustizia senza conseguenze," hanno aggiunto.

Alle 14:26: Capo della NATO: L'invasione di Kursk testa le tattiche di PutinIl segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l'invasione russa della regione di Kursk è un "test per le tattiche di Putin".

13:44 Ucraina: Morti 9 a Sumy Dopo Attacco di Droni Russi

Il numero delle vittime di due attacchi di droni russi a Sumy è salito a nove, secondo l'intelligence ucraina. Inoltre, undici persone sono rimaste ferite e 113 vittime sono state evacuate dall'ospedale colpito. In precedenza, un attacco di droni russi aveva ucciso una persona e causato danni significativi al tetto di diverse piani dell'ospedale, causando l'evacuazione di pazienti e personale. I servizi di soccorso e la polizia sono intervenuti sulla scena per aiutare. Contestualmente, la Russia ha eseguito un altro attacco aereo.

12:56 Blinken: Gli Stati Uniti Studiano il Piano di Vittoria di Zelensky

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta valutando il "piano di vittoria" ucraino proposto dal Presidente Volodymyr Zelensky al Presidente Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Zelensky ha nuovamente richiesto l'autorizzazione di Biden per utilizzare l'arsenale occidentale per colpire a lungo raggio i bersagli militari russi. Blinken ha dichiarato, secondo un rapporto della Voice of America, che l'amministrazione degli Stati Uniti e gli alleati stanno studiando i dettagli di questo piano e potrebbero prendere ulteriori misure se necessario per aiutare l'Ucraina a ottenere la vittoria. Blinken sostiene una linea più dura nei confronti del conflitto ucraino all'interno della Casa Bianca, che Blinken ritiene non stia siendo implementata dal Presidente.

12:25 Regno Unito: Più di 2000 Attacchi alle Strutture Sanitarie in Ucraina Dal Inizio del Conflitto

Il Ministero della Difesa del Regno Unito riferisce che ci sono stati 2013 attacchi contro le strutture sanitarie ucraine dal momento in cui la Russia ha invaso il suo vicino a febbraio 2022. Il personale è stato preso di mira 235 volte. Nel mese di luglio, l'esercito russo ha bombardato un ospedale pediatrico a Kyiv. Gli attacchi russi alle infrastrutture sanitarie hanno causato 176 morti, secondo il Ministero.

11:48 Ucraina: Continuano le Operazioni di Ricerca e Soccorso Dopo l'Attacco alla Stazione di Polizia a Kryvyi Rih

Il numero delle vittime dell'attacco russo alla stazione di polizia di Kryvyi Rih, in Ucraina, è salito a quattro. Un poliziotto è ancora considerato intrappolato sotto le macerie, mentre continuano i tentativi di soccorso, secondo il Ministero degli Affari Interni ucraino. L'attacco con razzi a Kryvyi Rih segna il secondo attacco russo alle forze dell'ordine ucraine in due giorni.

10:58 Analista Militare: L'Offensiva Russa Sta Riacquistando Terreno a Kursk

L'analista militare australiano Mick Ryan suggerisce che l'offensiva russa a Kursk sta facendo progressi. Nel mese di agosto, le forze ucraine hanno attraversato il confine nella regione russa di Kursk e hanno occupato il territorio. Dopo lo shock iniziale, i russi stanno ora opponendo resistenza, riprendendo terreno, ma a un ritmo lento, secondo Ryan. Un'incursione ucraina a ovest dell'offensiva russa potrebbe aver messo a rischio la sicurezza del fianco russo e isolato centinaia di truppe russe, secondo Ryan, che cita i dati dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW).

10:30 Aviazione Ucraina: Riparati 67 Attacchi di Droni e 2 Attacchi di Missili

L'Aviazione Ucraina riferisce che l'esercito russo ha utilizzato 73 droni e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte di sabato. L'Ucraina è riuscita ad abbattere 67 droni e 2 missili. Il numero di vittime di un attacco di droni russi a un ospedale nella regione di Sumy è salito a otto.

09:52 Riassunto dell'Incontro Trump-Zelenskyy

Dopo un'interruzione di cinque anni, sono riprese le discussioni tra l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Trump ha recentemente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: Anche Attacchi a Lungo Raggio Limitati dell'Ucraina Potrebbero Influenzare il Corso del Conflitto

Gli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) sottolineano che anche pochi attacchi a lungo raggio dell'Ucraina potrebbero avere un impatto significativo sul corso del conflitto. "Gli officiali russi sembrano esercitare uno sforzo considerevole per influenzare le opinioni occidentali sul fatto che l'Ucraina debba essere autorizzata a lanciare attacchi a lungo raggio su installazioni militari russe utilizzando armi occidentali", afferma l'ISW, esprimendo la preoccupazione che tali attacchi potrebbero esercitare una pressione operativa significativa sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti rimangono contrari all'autorizzazione all'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

09:18 Lo Stato Maggiore di Kyiv: Più di 1400 Perdite Russi nelle Ultime 24 Ore

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito altre 1470 perdite, comprese le morti e i feriti, nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione su larga scala due anni e mezzo fa, l'esercito ha subito oltre 650.640 perdite. Nelle ultime 24 ore, i russi hanno perso anche 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Ucraina: Struttura Medica Attaccata, 6 Morti

Le forze russe hanno apparentemente attaccato un ospedale a Sumy, secondo fonti ucraine. Sono state segnalate sei morti, con l'amministrazione militare dell'Oblast di Sumy che ha confermato l'incidente. L'attacco è stato apparentemente eseguito con droni Shahed, seguito da ulteriori attacchi di droni contro aree residenziali e un secondo attacco all'ospedale. I lavoratori del soccorso, al momento, stavano assistendo nell'evacuazione dei pazienti e del personale. Inoltre, i rapporti dell'aviazione hanno documentato bombardamenti aerei russi sull'Oblast di Sumy.

07:52 Ucraini Mantengono la Resistenza contro gli Attacchi Intensi a Pokrovsk

Le truppe ucraine e russe rimangono impegnate in aspri combattimenti nell'Ucraina orientale. L'area intorno a Pokrovsk, sotto attacchi russi da mesi, è stata un punto focale il giorno precedente. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che diciotto avanzate russe sulle linee di difesa ucraine sono state respinte durante il giorno. "I difensori ucraini mantengono saldamente le loro posizioni", ha comunicato il comunicato. Le forze russe stanno cercando di avvicinarsi alla città da più direzioni e rafforzare la loro avanzata contro gli attacchi ucraini. Intensi combattimenti sono scoppiati anche nella zona intorno a Kurakhove, con circa diciassette avanzate russe respinte. La verifica dei resoconti di combattimento rimane impossibile.

07:41 Zelensky Vede la Sua Visita negli USA come Costruttiva

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è riuscito a ottenere l'approvazione per l'ampio utilizzo di armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti, ma considera il viaggio un successo. "Ogni conversazione si è svolta come avrebbe dovuto", ha espresso in un messaggio video sulla piattaforma X. Il piano di pace ucraino è stato presentato negli Stati Uniti. "Ora, i nostri team devono lavorare per implementare ogni passo e decisione", ha articolato. A Washington, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vicepresidente Kamala Harris, tra gli altri, esprimendo il sostegno per la difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche incontrato il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump a New York, che ha ribadito che, se avesse vinto le elezioni, la guerra sarebbe finita rapidamente.

06:56 Qatar Continua le Trattative per i Bambini Liberati

Nove bambini che erano tra i migliaia rapiti dalla Russia durante la guerra sono stati riuniti alle loro famiglie, secondo i resoconti ucraini (vedi voce dalle 02:18). Molti di loro hanno perso uno o entrambi i genitori durante il conflitto e sono stati affidati ai loro nonni. Le autorità del Qatar continuano i negoziati per il ritorno di più bambini. Una lista di 751 bambini per i cui documenti è già stato completato è stata presentata, secondo Dmytro Lubinets, il Commissario per i Diritti Umani. Dal'inizio della guerra, le autorità ucraine stimano che circa 20.000 bambini siano stati illegalmente trasportati in Russia, con solo alcune centinaia che sono tornati a casa finora.

06:27 Blinken Accusa la Cina di Sostenere l'Industria degli Armamenti Russi

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso preoccupazione al ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo al sostegno della Cina all'industria degli armamenti russi. "Se Pechino afferma di volere la pace e la fine del conflitto, ma allo stesso tempo permette alle sue aziende di aiutare Putin a continuare la sua aggressione, questi due fatti non sono proporzionati", ha detto in una conferenza stampa. Wang ha affermato che la posizione della Cina sul conflitto in Ucraina si è sempre concentrata sulla necessità di pace attraverso il dialogo, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri cinese.

05:31 Forze Ucraine Sembro Hanno Eliminato Soldati Russi su Jet Ski con DroneLe forze ucraine sembrano aver ucciso due soldati russi su uno sci d'acqua utilizzando un drone, secondo il portale filoucraino Defense Express. I russi stavano navigando sul fiume Dnipro quando il drone, armato con un carico esplosivo, ha colpito il loro jet ski. L'attivista Serhiy Sternenko ha condiviso un video che mostra l'impatto.

04:10 Mediazona Rivelano Più di 71.000 Soldati Russi Morti in UcrainaIl portale di notizie russe indipendente Mediazona ha riferito che più di 71.000 soldati russi sono morti in Ucraina. Dal metà settembre, circa 2.000 soldati in più sono caduti nel conflitto. Mediazona ha notato che la cifra effettiva è probabilmente molto più alta, poiché le informazioni verificate provenivano da fonti pubblicamente accessibili come necrologi, post online dei familiari, rapporti dei media regionali e annunci delle autorità locali.

02:18 Nove Bambini Rapiti in Russia Tornano in UcrainaNove bambini che erano stati portati in Russia durante la guerra sono tornati nella loro patria. Sono tornati di venerdì con l'aiuto del Qatar, secondo il Commissario ucraino per i Diritti Umani Dmitro Lubinez. I bambini, di età compresa tra 13 e 17 anni, e un uomo di 20 anni, sono stati riuniti alle loro famiglie come parte di un piano di azione facilitato dal Qatar. I dettagli non potevano essere verificati indipendentemente all'inizio. I bambini provenivano da regioni come Kherson, Zaporizhzhia o Luhansk, ha scritto Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un attacco a Belarus equivale all'avvio della Terza Guerra Mondiale" Il leader bielorusso Alexander Lukashenko accusa NATO di pianificare un attacco contro il suo paese e avverte della possibile Deploy di armi nucleari. "Un'invasione della Bielorussia segnerebbe l'inizio della Terza Guerra Mondiale", ha dichiarato Lukashenko durante un discorso agli studenti di Minsk, trasmesso attraverso l'agenzia di stampa statale Belta. In una situazione del genere, sia la Bielorussia che il suo alleato Russia impiegherebbero armi nucleari. Lukashenko ha anche riconosciuto la recente modifica della strategia nucleare della Russia, lodando il presidente Vladimir Putin. Lukashenko sostiene che NATO ha intenzioni definitive di attaccare la Bielorussia. "I truppe americane e polacche si stanno concentrando vicino al confine, in particolare sul lato polacco. La leadership polacca è visibilmente entusiasta", ha detto. La Bielorussia non ha capacità nucleari, ma la Russia ha dispiegato armi nucleari tattiche nel suo territorio dal tardi 2023.

23:10 Ex-comandi militari e esperti rimproverano Biden per le azioni forti contro la Russia Un gruppo di ex-militari e esperti ha scritto una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sostenendo azioni decise per porre fine al conflitto a favore dell'Ucraina e contrastare le potenziali minacce dalla Cina. Gli avvocati includono l'ex comandante delle forze europee degli Stati Uniti, Ben Hodges, e il ex deputy commander della NATO, il generale tedesco Gert-Johannes Hagemann. Essi chiedono azioni decise contro la Russia e la considerazione della Cina. Essi propongono il sollevamento delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali contro la Russia per colpire "obiettivi militari e logistici" sul suolo russo. Essi propongono anche la consegna di 300 carri Abrams e 1000 veicoli corazzati Stryker all'Ucraina, e un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, propongono l'espansione della NATO oltre i suoi confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e qualsiasi altra nazione democratica interessata a unirsi, come l'Argentina.

22:15 L'FSB esamina i giornalisti internazionali per la copertura di Kursk L'agenzia di intelligence russa FSB sta indagando su altri tre giornalisti stranieri per la copertura dei territori ucraini nel distretto di confine russo di Kursk. I giornalisti dell'ABC News australiana Kathryn Diss e Fletcher Yeung, e il giornalista rumeno Mircea Barbu, sono stati accusati di aver illegalmente attraversato il confine russo dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Essi rischiano cinque anni di prigione; tuttavia, tutti e tre sono attualmente assenti dalla Russia. Diversi media internazionali, tra cui il broadcaster tedesco Deutsche Welle, la rete di notizie USA CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno anche riferito dai territori ucraini di Kursk.

21:35 La Casa Bianca respinge le accuse dei Repubblicani sull'interferenza di Zelensky nelle elezioni La Casa Bianca ha respinto le accuse dei membri del Congresso repubblicani che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha interferito nelle elezioni degli Stati Uniti attraverso la sua visita a una fabbrica di munizioni. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha considerato questo un "trick politico" e ha invitato i Repubblicani a rinunciarvi. La delegazione ucraina ha richiesto la visita, facilitata dal Dipartimento della Difesa. La visita di Zelensky alla fabbrica di produzione in Pennsylvania, dove vengono prodotte le urgenti munizioni da 155 mm per l'Ucraina, è stata anche assistita da diversi Democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Dopo la visita, i membri del Congresso repubblicani hanno avviato un'indagine e il Speaker della Camera ha richiesto che Zelensky rimuova l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.

21:09 Cina, Brasile e altri paesi avvertono contro le minacce nucleari in Ucraina

La Cina, il Brasile e altri paesi contestano l'uso o la minaccia di armi nucleari in Ucraina. "Sosteniamo l'eliminazione dell'uso o della minaccia di armi di distruzione di massa, in particolare nucleari, chimiche e biologiche", si legge in una dichiarazione ufficiale. Dodici nazioni esprimono la loro "profonda preoccupazione" per la possibilità di "escalation" in Ucraina: "Le infrastrutture civili, comprese le installazioni nucleari pacifiche e altre installazioni energetiche, non dovrebbero essere il bersaglio di operazioni militari". L'appello segue le minacce del presidente russo Vladimir Putin questa settimana. Egli ha annunciato che la Russia potrebbe impiegare armi nucleari se fosse

Leggi anche: