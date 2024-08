L'Occidente ha bisogno della Cina per l'energia pulita.

La dominanza della Cina nelle catene di fornitura di energia pulita presenta un dilemma per i governi che cercano di rendere le loro economie più verdi e di raggiungere gli obiettivi climatici sempre più imminenti, proteggendo al contempo interi settori e migliaia di posti di lavoro da un'inondazione di importazioni a basso costo.

Senza i veicoli elettrici (VE), i pannelli solari, le turbine eoliche e le batterie della Cina, ridurre le emissioni di gas serra potrebbe richiedere più tempo e aumentare i costi per le imprese e i consumatori.

Ma l'Occidente deve evitare di ripetere l'errore dell'Europa di diventare eccessivamente dipendente da un unico fornitore - la Russia - per il gas a basso costo e vuole ottenere i vantaggi economici che derivano dallo sviluppo delle proprie tecnologie del futuro.

"Abbiamo visto il copione di come la Cina è arrivata a dominare l'industria dei pannelli solari... concedendo massicci sussidi ai fornitori nazionali, mentre... chiudeva il mercato nazionale alle imprese straniere", ha detto la capo della concorrenza dell'Unione Europea Margrethe Vestager ad aprile, annunciando un'indagine sui produttori cinesi di turbine eoliche. "Il risultato è che ora meno del 3% dei pannelli solari installati nell'UE sono prodotti in Europa".

"Non possiamo permetterci che ciò che è successo con i pannelli solari accada di nuovo con i veicoli elettrici, l'eolico o i chip essenziali", ha aggiunto.

La crescente competizione globale nelle tecnologie verdi sta aumentando le tensioni tra la Cina - il più grande produttore del mondo - e i suoi principali partner commerciali. Gli Stati Uniti e l'UE hanno adottato una linea dura sui prodotti cinesi, con Washington che ha aumentato le tariffe non solo sui VE cinesi, ma anche sulle batterie, sui pannelli solari e sui minerali critici.

"La competizione per la posizione nell'economia pulita è feroce, perché non è necessariamente solo una questione di preoccupazioni per il cambiamento climatico", ha detto Fatih Birol, CEO dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), ai giornalisti in una recente chiamata.

"È guidata da preoccupazioni di politica industriale: chi otterrà quale posizione nella prossima fase della tecnologia industriale".

Per ora, la Cina guida la gara. Lo scorso anno, il paese ha rappresentato i tre quarti degli investimenti globali nella produzione di tecnologie pulite, anche se questa percentuale è scesa dall'85% del 2022, secondo l'IEA.

Quest'anno, la Cina è sulla buona strada per investire 676 miliardi di dollari nell'energia pulita, grazie alla forte domanda di pannelli solari, batterie al litio e VE. Si tratta di quasi il doppio dei 315 miliardi di dollari previsti per gli Stati Uniti e molto più dei 370 miliardi di dollari dell'UE.

Questi enormi investimenti hanno reso la Cina il più grande e a basso costo fornitore di molte delle tecnologie e dei minerali critici necessari per la transizione energetica pulita.

Secondo l'IEA, i produttori di automobili cinesi hanno prodotto più della metà di tutti i veicoli elettrici venduti nel mondo lo scorso anno. La capacità di produzione globale per le batterie per veicoli e industriali, le turbine eoliche e i pannelli solari è altamente concentrata in Cina.

Un quadro simile emerge per i minerali critici essenziali per i VE e altre tecnologie verdi. Più della metà del trattamento globale di litio e cobalto si svolge in Cina, così come quasi tutta la raffinazione di grafite, utilizzata nei VE, e di terre rare, cruciali per i generatori delle turbine eoliche.

Il virtuale monopolio della Cina nel trattamento di alcuni minerali critici comporta rischi particolari per la transizione verde globale. Lo scorso anno, la Cina ha imposto controlli sulle esportazioni di gallio e germanio - terre rare essenziali per la produzione di semiconduttori - in risposta alle restrizioni degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi e del Giappone sulle esportazioni di alcune attrezzature per semiconduttori verso la Cina.

Pechino ha anche successivamente rafforzato la sua presa sull'offerta di grafite utilizzata nei VE.

Rallentare la transizione

La seconda economia del mondo non ha nascosto il fatto che vuole esportare di più i suoi "nuovi tre prodotti" - ovvero i VE, le batterie al litio e i pannelli solari.

Ma aumentando in modo significativo le tariffe sui VE dalla Cina a giugno, il corpo esecutivo dell'UE ha detto: "La transizione verde dell'UE non può basarsi su importazioni (sussidiate) ingiuste a discapito dell'industria dell'UE".

Mentre le tariffe possono proteggere i produttori locali, gli esperti dicono che potrebbero nuocere alla transizione verso l'energia verde, nonché aumentare i costi per le imprese.

"Non c'è dubbio che il mondo è diventato troppo dipendente dalla Cina, soprattutto negli ingredienti grezzi dell'economia pulita", scrivono gli accademici David G. Victor e Michael R. Davidson in un recente articolo del Brookings. "Ma la giusta risposta alla dominanza cinese non sono le tariffe estese".

Essi argomentano che le tariffe "su interi settori", come quelle adottate da Washington, rendono più difficile per chiunque voglia utilizzare pannelli solari o batterie ridurre le emissioni.

Provare a diventare verdi senza la Cina "rallenterà la transizione (energetica)", ha detto Victor, professore di innovazione e politica pubblica all'Università della California a San Diego, a CNN. "È brutto per l'ambiente".

In modo simile, lo scorso mese, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Pierre-Olivier Gourinchas ha avvertito che la recente "ondata" di tariffe e altre misure protezioniste potrebbe "rendere più difficile coordinare le politiche che affrontano le sfide globali, come la transizione climatica".

Qualsiasi ritardo nella transizione all'energia pulita avrà un costo elevato per il pianeta. Secondo un rapporto pubblicato il 13 settembre dal McKinsey Global Institute, il dispiegamento delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mondo è solo circa il 10% di quanto necessario per raggiungere le emissioni nette zero di carbonio entro il 2050 - un obiettivo che gli scienziati dicono che il mondo deve raggiungere per evitare il cambiamento climatico catastrofico.

Nel frattempo, i costi del cambiamento climatico continuano a crescere - in modo più ovvio attraverso disastri naturali sempre più frequenti e intensi - e i paesi più poveri ne sono colpiti in modo sproporzionato.

Oltre le tariffe

Per proteggere sia l'ambiente che i posti di lavoro locali, i responsabili politici occidentali dovrebbero concentrarsi sulle aree in cui ci sono preoccupazioni di sicurezza nazionale genuine, secondo Victor dell'Università della California a San Diego.

"È una lista piuttosto ristretta," ha detto, citando la produzione di semiconduttori avanzati e alcune tecnologie dell'intelligenza artificiale.

"Non include la produzione di alluminio, la raffinazione di rame (o) la catena di fornitura del litio... Dobbiamo ridurre radicalmente i requisiti di delocalizzazione (e friendshoring) per i minerali critici," ha aggiunto, riferendosi alle regole che richiedono che i beni siano acquistati localmente o da alleati.

I governi dovrebbero anche indirizzare gli investimenti all'innovazione e alle tecnologie emergenti, invece di sovvenzionare i settori stabiliti, compresi quelli solare e eolico, come ha fatto il Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, ha aggiunto Victor.

In merito ai minerali necessari per le tecnologie verdi, "dovremmo fare ciò che facciamo in tutti i mercati delle materie prime, ovvero avere una diversità (di fornitura)", ha detto.

Birol dell'AIE sostiene anche le politiche commerciali che diversificano le catene di fornitura riducendo il rischio di ritardi nella transizione all'energia pulita.

"Attualmente c'è una forte concentrazione della produzione di batterie, e questo è un importante problema per i paesi per motivi di sicurezza energetica, competitività e altri", ha detto.

L'AIE sostiene fortemente la diversificazione quando si tratta di fonti energetiche e partner commerciali, ha detto anche Birol. "Non metti tutte le uova in un solo cesto quando si tratta di energia".

