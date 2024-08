- L'obiettivo principale della lotta contro l'estremismo di destra, secondo Woidke, è evidenziato.

Focus sull'Unità Contro l'Estremismo

Il leader della SPD del Brandeburgo, Dietmar Woidke, punta l'attenzione sulla lotta contro l'estremismo come suo obiettivo principale nelle prossime elezioni statali, a sole tre settimane dal giorno del voto. "Non permetteremo mai che il fascismo, l'estremismo di destra o l'odio diventino il principio guida della nostra regione", ha dichiarato Woidke durante un incontro della SPD a cui hanno partecipato più di mille invitati. "Il mio obiettivo principale è garantire che la nostra amata bandiera del Brandeburgo rimanga immacolata da qualsiasi macchia".

Fiducia Despite le Difficoltà nei Sondaggi

Woidke rimane ottimista, nonostante la SPD sia al 24% e superi il CDU al 19% e il BSW al 17% nei ultimi sondaggi Insa. "Siamo forti, siamo perseveranti e vinceremo queste elezioni statali il 22 settembre - ve lo garantisco", ha detto Woidke, collegando il suo futuro politico al successo della SPD.

Woidke ha mantenuto il carattere del Brandeburgo come terra accogliente per l'immigrazione, portando una significativa crescita economica attraverso l'apertura, la tolleranza, la libertà e la democrazia. "Non c'è alternativa per questa terra", ha dichiarato. Ha criticato duramente l'AfD, bollandoli come candidati divisivi che perpetuano l'esclusione e rappresentano una minaccia per la regione.

L'assenza di Scholz e il sostegno di Rehlinger

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz era previsto per parlare all'incontro, ma è arrivato in ritardo a causa di una visita nella Sassonia e non ha tenuto il suo discorso previsto. Woidke aveva precedentemente dichiarato la sua preferenza per evitare figure di spicco da Berlino. In modo di supporto, la presidente del Saarland Anke Rehlinger, che è una collega di partito, ha incoraggiato Woidke con un augurio di "Buona fortuna". "Non è il momento di lamentarsi - è il momento di agire", ha detto Rehlinger. "Dietmar è un uomo d'azione. La domanda ora è: che tipo di società vogliamo costruire - una che offre speranza o una che non lo fa?"

Debate sui cartelloni della Giovane Unione

La Giovane Unione del Brandeburgo è stata accusata di violare le linee guida legali per aver posizionato otto cartelloni a Potsdam con una foto di Scholz e Woidke e la frase "Due voci forti per il Brandeburgo - Chi vota per Woidke vota per Scholz". La SPD ha argomentato che il CDU ha utilizzato il loro logo in modo improprio e non ha identificato correttamente i creatori dei cartelloni.

Sorpresa del sostegno di destra

L'incontro è stato sorprendentemente raggiunto dalla politica del CDU e dall'ex presidente del Bundestag Rita Süßmuth, che ha pubblicamente annunciato il suo sostegno alla campagna di Woidke. "È importante che i partiti democratici si uniscano", ha detto la 87enne Süßmuth. "Dietmar ha contribuito significativamente a questa regione. Non è un uomo di parole vuote, ma di azioni". Quando le è stato chiesto se il leader del CDU Friedrich Merz sapesse del sostegno di Süßmuth per Woidke, ha risposto semplicemente: "No".

Despite la campagna elettorale intensa, Woidke ha sottolineato l'importanza di mantenere i valori del Brandeburgo contro qualsiasi influenza estremista, dichiarando: "Il nostro focus sulla campagna elettorale è sull'unità contro l'estremismo". Con le elezioni statali a sole tre settimane di distanza, ha promesso: "Mant

