- "L'obiettivo è ora l'oro": finale della competizione di doppi di tennis da tavolo

Entusiasta, Stephanie Grebe e Juliane Wolf si sono strette in un abbraccio. La coppia tedesca di tennis da tavolo aveva trionfalmente battuto la coppia norvegese numero uno Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen in una partita straordinaria, 3:2, e ora si preparava a competere per l'oro venerdì sera (20:00). "Se siamo arrivati fin qui, puntiamo all'oro", ha commentato Wolf, che lotta contro un disturbo del movimento.

I loro avversari erano i due giocatori cinesi Huang Wenjuan e Jin Yucheng. "Non abbiamo mai affrontato questa coppia prima", ha ammesso Grebe. "Vedremo come andrà. Faremo uno spuntino e poi di sicuro ci metteremo a nanna." Avevano già conquistato una medaglia raggiungendo il gruppo dei primi quattro.

Tuttavia, la giornata competitiva di Grebe non era iniziata nel migliore dei modi. Dopo un controllo dell'attrezzo all'ultimo minuto prima dei quarti di finale contro Morgan Caillaud e Lucie Hautière dalla Francia (3:1), la 36enne è stata costretta a cambiare equipaggiamento a causa di pappine eccessivamente lunghe e ha faticato nel primo round con il suo attrezzo di riserva. La partita è iniziata con un ritardo di 15 minuti mentre Grebe lavorava per avvitare il secondo attrezzo sulla sua protesi. "Un'esperienza piuttosto divertente", ha riso, con una punta di sarcasmo.

Le speranze della squadra tedesca di basket in carrozzina infrante

La presenza del Presidente federale Frank-Walter Steinmeier non è riuscita ad aiutare la squadra tedesca di basket in carrozzina mentre veniva sconfitta dai favoriti della Gran Bretagna, 55:76 (25:32). Nonostante siano riusciti a ridurre il divario a soli quattro punti nel terzo quarto, la squadra allenata da Michael Engel alla fine è stata sconfitta dalla squadra numero uno al mondo. "La differenza stava semplicemente nel fatto che abbiamo concesso troppi punti, commesso troppi errori non forzati", ha spiegato Engel.

Due mancati podi nella Velodromo

Maike Hausberger e Pierre Senska hanno mancato di poco il bronzo nel ciclismo su pista. Hausberger, nata senza avambracci e gambe, ha perso la sua corsa per il bronzo contro la ciclista svizzera Flurina Rigling, nonostante avesse impostato il ritmo iniziale. "Sono comunque soddisfatta della mia prestazione. Non avevo nemmeno pianificato di partecipare ai 3000 metri", ha detto la 29enne. Senska ha mancato il podio nella gara dei 3000 metri contro il ciclista spagnolo Ricardo Ten Argiles, arrivando quarto.

Delusione sconcertante per Elena Schott nel nuoto

Elena Schott, che soffre di un'infiammazione della colonna vertebrale, ha sorprendentemente mancato la finale nei 50 metri stile libero. Schott, che aveva vinto tre medaglie di bronzo a Tokyo tre anni fa, spera in una migliore prestazione nei 200 metri misti venerdì.

Nonostante il passo falso nei quarti di finale, Grebe e Wolf sono riuscite a rimbalzare e hanno ottenuto un posto contro la coppia francese Morgan Caillaud e Lucie Hautière in semifinale. Nonostante il problema dell'attrezzo, la presenza francese nel gioco è stata fondamentale per mantenere la partita equilibrata.

Leggi anche: