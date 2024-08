- L'Oasis torna a decorare il palco, offrendo un'ottima opportunità per ottenere i biglietti.

Principi William e Harry del Regno Unito non sono gli unici fratelli il cui dissidio ha fatto scalpore a livello internazionale. Per decenni, Noel e Liam Gallagher sono stati considerati i nemici giurati dell'isola, a dispiacere di numerosi fan degli Oasis. Nel agosto 2009, i fratelli hanno posto fine alla loro collaborazione musicale. Noel Gallagher ha dichiarato di non poter più lavorare con Liam dopo l'annullamento di un concerto programmato.

Riunione degli Oasis: Come Ottenere i Biglietti

Saltiamo avanti di quindici anni e arriva una notizia fantastica per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher si riuniscono! L'estate prossima, si esibiranno in concerti nel Regno Unito e in Irlanda. "Il silenzio è stato spezzato. I corpi celesti si sono allineati. L'attesa è stata abbastanza lunga. Ecco. Non sarà in TV" hanno scritto su Instagram per annunciare il loro ritorno. L'ultima frase è destinata a rendere le cose ancora più intense per i fan entusiasti.

Tuttavia, ottenere i biglietti potrebbe richiedere qualche sforzo. È necessario registrarsi per una lotteria per essere idonei alla prevendita che inizia venerdì. Questa registrazione deve essere completata entro le 20:00 (CET) di mercoledì 28 agosto. Ciò può essere fatto attraverso il sito ufficiale del gruppo qui. "Per garantire equità per il maggior numero possibile di fan, i richiedenti dei biglietti di prevendita verranno selezionati attraverso una lotteria", ha dichiarato il gruppo su Instagram.

E quando questi ex avversari saliranno sul palco? Il breve tour inizia il 4 e 5 luglio a Cardiff. Il 11, 12, 19 e 20 luglio si esibiranno nella loro città natale di Manchester. Per un'esperienza autentica degli Oasis, i fan dovrebbero assicurarsi i biglietti per questi concerti. Dopo Londra il 25 e 26 luglio e il 2 e 3 agosto, si recheranno a Edimburgo (8 e 9 agosto) prima di recarsi nell'Isola di Smeraldo, l'Irlanda, dove si esibiranno a Dublino il 16 e 17 agosto.

♫ Non mentirò ♫, nonostante le loro passate divergenze, l'anticipazione tra i fan degli Oasis è palpabile mentre aspettano con impazienza il tour di reunion dei fratelli l'estate prossima.

Mentre l'eccitazione cresce, ottenere i biglietti potrebbe richiedere un po' di pazienza e fortuna, poiché le registrazioni per la lotteria di prevendita chiudono alle 20:00 (CET) del 28 agosto.

