L'Oasis si riunisce in questo modo.

È sconvolgente, non è vero, che dopo 15 lunghi anni, Liam e Noel Gallagher sembrano rappacificarsi e pianificare un ritorno degli Oasis? Sembra vero, ma hanno apparentemente accantonato le loro divergenze durante una telefonata. Non sono tornati a essere i migliori amici, ma sono entusiasti di revival degli Oasis per i loro fan. L'età li sta raggiungendo e la domanda per la loro musica è immensa. Hanno deciso: ora o mai più.

Questo sta causando un gran fermento nel mondo della musica. Secondo il tabloid britannico "The Sun", la loro riconciliazione è avvenuta durante conversazioni notturne.

Una fonte vicina alla situazione ha detto a "The Sun": "Noel e Liam non saranno mai di nuovo i migliori amici, ma vogliono riportare gli Oasis per i fan. Non stanno diventando più giovani e la domanda è enorme. Hanno deciso: ora o mai più." All'inizio Noel era riluttante, ma dopo una chiacchierata con Liam, ha acconsentito alla reunion. I fratelli si rendono conto che "questa reunion entrerà nella storia della musica".

Liam ha dato un indizio di questo sviluppo durante la sua esibizione al Reading Festival dello scorso fine settimana. Ha eseguito la hit degli Oasis "Half The World Away" e l'ha dedicata a "Noel freaking Gallagher". Dopo il suo set, ha annunciato un importante annuncio per il 27 agosto.

La rottura del 2009

La famosa faida tra i fratelli Gallagher è una leggenda nella storia della musica. Gli Oasis, formatisi nel 1991, sono considerati il più grande gruppo Britpop di sempre, ma sono anche famosi per la rivalità tra Liam e Noel Gallagher.

Le divergenze tra i due hanno dominato i titoli di testa per tutta la durata del gruppo. Nel 1994, Noel avrebbe lasciato temporaneamente il gruppo dopo che Liam gli aveva lanciato una tamburello. Anno dopo anno, le crepe nella fondazione del gruppo si sono approfondite a causa di battibecchi - fino alla grande rottura del 2009.

Il giorno dello scioglimento del gruppo, erano previsti per esibirsi al festival Rock En Seine di Parigi quando è scoppiata una lite tra i due fratelli, con Liam che avrebbe brandito la chitarra di Noel come un'ascia. Di conseguenza, il loro spettacolo è stato annullato e l'intero tour, nonché lo scioglimento del gruppo, è stato annunciato. "Con qualche tristezza e grande sollievo, devo dirvi che ho lasciato gli Oasis stanotte. Le persone possono scrivere e dire ciò che vogliono, ma non potevo più lavorare con Liam", ha detto Noel, secondo "The Sun", al momento della rottura.

Nessun concerto in Germania

Da allora, i fan aspettano un epico ritorno degli Oasis, che potrebbe finalmente diventare realtà se tutto va per il meglio. Il sito web afferma: "Gli Oasis hanno posto fine alle speculazioni e confermato i tanto attesi concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che daranno il via al 'OASIS LIVE '25' world tour". Gli Oasis si esibiranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino nell'estate del 2025.

"Date le circostanze, questi saranno i loro unici concerti in Europa l'anno prossimo, il che li renderà uno degli eventi dal vivo più grandi del decennio", si legge nella dichiarazione. Sono previsti concerti in altri continenti nel 2025. Non è ancora chiaro chi si unirà ai fratelli Gallagher nel gruppo, poiché nessuno dei membri originali era a bordo quando gli Oasis si sono sciolti nel 2009.

Questo potenziale ritorno degli Oasis sta generando un notevole interesse nella scena musicale pop. Come riportato dal "The Sun", la riconciliazione dei fratelli include il desiderio condiviso di riunirsi per i loro fan, riconoscendo l'enorme domanda per la loro musica.

La loro decisione comune è un tributo alla popolarità duratura del loro successo "Half The World Away", come dimostrato dalla dedica di Liam durante la sua esibizione al Reading Festival.

