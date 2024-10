L'Oasis espande il tour della riunione, escludendo le esibizioni in Germania

Sembra che i fratelli Gallagher, la band iconica Oasis, non porteranno il loro tanto atteso concerto di reunion in Europa continentale tanto presto. Invece, hanno annunciato nuove date del tour tutte lontane dalle nostre coste.

Oasis non ha perso il suo fascino; anzi, è proprio il contrario. Dopo l'annuncio della reunion, si preparano a tornare negli Stati Uniti.

Dopo l'annuncio, la band ha utilizzato la piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, per condividere i dettagli del tour. I fan saranno entusiasti di sapere che Oasis sta arrivando in America. In tono umile ma sicuro, hanno scritto: "America. Oasis sta arrivando. Questa è la tua ultima occasione per dimostrare di essere stato un fan fin dall'inizio". Questo sottile riferimento alle loro passate difficoltà nel guadagnare slancio negli Stati Uniti è adorabile e rinfrescante.

Oasis ha intenzione di recuperare il tempo perduto. Nel 2025, si esibiranno nel Regno Unito, in Irlanda e in diverse località degli Stati Uniti, del Canada e del Messico. Il gruppo di supporto per tutti i concerti americani sarà la rinomata band indie Cage the Elephant.

I fan ansiosi di partecipare al tour possono iscriversi alla prevendita il 3 ottobre. I biglietti per il pubblico generale saranno in vendita il 4 ottobre - se non sono già esauriti. Purtroppo, i fan di Oasis in Europa resteranno ancora una volta esclusi.

I fratelli un tempo in disaccordo, Liam e Noel Gallagher, hanno avuto una rottura così grave nel 2009 che sono stati costretti a sciogliere la loro amata band. Nonostante i persistenti pettegolezzi sulla reunion, non è stato fino al 27 agosto 2024 che hanno finalmente annunciato il tanto atteso tour "OASIS LIVE '25".

L'annuncio della band di nuove date del tour ha generato entusiasmo tra i fan, che potranno godere dell'intrattenimento offerto da Oasis in America. I fan oltreoceano, in particolare quelli in Europa, potrebbero provare una punta di delusione per aver perso questa occasione per rivivere l'esperienza.

