Lo zoo restituirà i panda giganti, costosi da mantenere, nella Cina natale

Helsinki, Finlandia — La Finlandia sta rimandando due panda giganti in Cina a novembre, otto anni prima della scadenza prevista, poiché lo zoo in cui vivono non può più permettersi la loro manutenzione, ha rivelato il presidente del consiglio dello zoo a Reuters martedì.

I panda, chiamati Lumi e Pyry, sono stati trasportati in Finlandia a gennaio 2018, dopo una visita del leader cinese Xi Jinping e la firma di un accordo congiunto per la tutela degli animali.

Dalla sua fondazione nel 1949, la Repubblica Popolare Cinese ha inviato panda a zoo stranieri per promuovere il commercio, consolidare le relazioni diplomatiche e migliorare la sua immagine globale.

L'accordo finlandese prevedeva un periodo di 15 anni, ma presto Lumi e Pyry dovranno sottoporsi a una quarantena di un mese prima di essere restituiti alla Cina, secondo lo zoo di Ahtari, il loro attuale habitat.

Lo zoo, un'azienda privata, ha investito oltre 8 milioni di euro (circa 9 milioni di dollari) nella residenza dei panda e ha sostenuto costi annuali di 1,5 milioni di euro per la loro cura, comprese le spese di conservazione pagate alla Cina. Il presidente dello zoo di Ahtari, Risto Sivonen, ha fornito questi dettagli.

Il zoo si aspettava che i panda attirassero visitatori nella sua posizione centrale in Finlandia, ma ha ammesso di aver accumulato debiti crescenti a causa delle restrizioni dei viaggi dovute alla pandemia lo scorso anno. Un ritorno era stato oggetto di discussione, ha confermato Sivonen.

La pressione inflazionistica ha peggiorato le spese, ha aggiunto lo zoo, e il governo finlandese ha respinto le richieste di finanziamento per il 2023.

Le trattative per il ritorno dei panda sono durate tre anni, secondo Sivonen.

Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri finlandese ha confermato che il ritorno dei panda era una decisione commerciale dello zoo, non legata al governo finlandese e non avrebbe influito sulle relazioni bilaterali tra i due paesi.

La Cina ha cercato di aiutare lo zoo, ma alla fine, entrambi i paesi hanno concordato, dopo una consultazione amichevole, di restituire i panda, ha riconosciuto l'ambasciata cinese a Helsinki a Reuters.

I panda Lumi e Pyry erano stati inviati in Finlandia come parte degli sforzi diplomatici della Cina per rafforzare i rapporti con l'Europa. Nonostante i panda fossero un'attrazione significativa, le difficoltà finanziarie dello zoo hanno portato alla decisione di restituirli alla loro patria, influenzando le relazioni non governative tra l'Europa e la Cina.

Leggi anche: