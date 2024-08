Lo zoo di Tokyo trasferisce una coppia di panda anziani in Cina per cure mediche necessarie.

I panda residenti allo zoo di Ueno dal 2011, Ri Ri e Shin Shin, erano inizialmente previsti per rimanere fino a febbraio 2026. Tuttavia, è stata presa una decisione congiunta tra Giappone e Cina di rispedire i panda ora 19enni al loro paese natale in anticipo rispetto alla scadenza prevista.

In una recente conferenza stampa, il Governatore Koike ha rivelato che i panda hanno sofferto di problemi di pressione sanguigna elevata negli ultimi due anni. Stanno ricevendo medicinali e vengono sottoposti a controlli regolari, ma purtroppo non c'è stato finora alcun miglioramento significativo. Koike ha riconosciuto la tristezza che questa decisione potrebbe causare in alcuni, ma ha sottolineato che il benessere dei nostri amati panda è la priorità assoluta, rendendo un addio anticipato la scelta migliore.

I panda saranno esposti per l'ultima volta allo zoo di Ueno il 28 settembre. Si segnalano code lunghe fin dal weekend scorso all'area dei panda.

Al loro arrivo a Tokyo nel 2011, Ri Ri e Shin Shin sono diventati presto delle figure di spicco. Nel 2017, hanno dato alla luce Xiang Xiang, il primo panda nato allo zoo di Ueno dal 1988, attirando numerosi visitatori. Due anni dopo, nel 2021, sono arrivati altri due panda. Il ritorno di Xiang Xiang in Cina lo scorso anno ha causato una vasta tristezza tra gli appassionati di panda giapponesi, il cui addio è stato trasmesso in diretta televisiva in Giappone.

I panda sono stati utilizzati per anni nella strategia di "diplomazia del panda" della Cina per aumentare la propria influenza internazionale. Spesso vengono prestati ai zoo e ai parchi internazionali per diversi anni. Secondo il Fondo Mondiale per la Natura, circa 1.860 panda giganti continuano a sopravvivere nel loro habitat naturale, principalmente nelle foreste di bambù del sud-ovest della Cina. Circa 600 panda in più vivono in cattività, in centri di allevamento, zoo e parchi naturalistici in tutto il mondo.

La decisione del Governatore di rispedire Ri Ri e Shin Shin in anticipo è dovuta ai loro persistenti problemi di salute, in particolare la pressione sanguigna elevata, che non ha risposto bene alle cure e ai controlli regolari. Dopo la loro ultima apparizione pubblica il 28 settembre, i panda inizieranno il loro viaggio di ritorno in Cina per continuare le cure.

